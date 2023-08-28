RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Демонтаж арки: простір
отримає нову концепцію

Демонтаж арки: простір отримає нову концепцію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:49

Демонтаж арки: простір отримає нову концепцію

Пропонуємо до обговорення:
У столиці не демонтуватимуть одну з візитівок міста — арку «Свободи українського народу», її сенс переосмислено. А простір біля неї отримає нову концепцію. На цьому наголошують у Департаменті культури КМДА.

Дивися повний текст
Демонтаж арки: простір отримає нову концепцію
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99903
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:49

По команді департаменту культури кмда, сенс Хомута дружби переосмислено. Тепер усі думатимуть, що це Хомут свободи.
tapack0wal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38
З нами з: 14.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Виплати ВПО: хто не отримає гроші з 1 січня 2024 року
R2 » Вів 02 січ, 2024 11:52
2 3099
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2024 23:41
Sanyok77
Англійська мова отримає новий статус: законопроєкт...
R2 » Сер 22 лис, 2023 14:20
1 452
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лис, 2023 19:03
Gastarbaiter
Держпраці отримає можливість перевіряти інтернет-магазини
R2 » П'ят 25 сер, 2023 21:23
2 402
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 сер, 2023 19:36
nnnovachock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6085)
26.04.2024 14:25
ТАСКОМБАНК (3012)
26.04.2024 13:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.