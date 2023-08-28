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Демонтаж арки: простір отримає нову концепцію
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:49
Пропонуємо до обговорення:
У столиці не демонтуватимуть одну з візитівок міста — арку «Свободи українського народу», її сенс переосмислено. А простір біля неї отримає нову концепцію. На цьому наголошують у Департаменті культури КМДА.
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:49
По команді департаменту культури кмда, сенс Хомута дружби переосмислено. Тепер усі думатимуть, що це Хомут свободи.
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