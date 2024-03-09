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Українські роботодавці підвищують
зарплати через дефіцит...

Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 09:17

Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит...

Пропонуємо до обговорення:
74% українських роботодавців відчувають дефіцит кадрів — це на 19% більше, ніж восени 2023 року.

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Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит кадрів (дослідження)
R2
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пишите кому подняли зарплату, мне нет.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 09:20

Re: Українські роботодавці підвищують зарплати через дефіцит

katso написав:пишите кому подняли зарплату, мне нет.
https://www.061.ua/ru/news/3767695/metinvest-s-maa-povysit-zarplatu-rabotnikam-do-25
GALeon
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Модератори: Ірина_, Модератор

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