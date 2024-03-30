Бурове управління «Укрбургаз» у квітні встановило рекорд із проходки, пробуривши 40,1 км — це на 24% перевищує попереднє рекордне значення.
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Група «Нафтогаз» у квітні пробурила понад 40 кілометрів свердловин
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Додано: Чет 02 тра, 2024 10:10
Група «Нафтогаз» у квітні пробурила понад 40 кілометрів...
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Дивися повний текст
Група «Нафтогаз» у квітні пробурила понад 40 кілометрів свердловин
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