RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Група «Нафтогаз» у квітні
пробурила понад 40 кілометрів...

Група «Нафтогаз» у квітні пробурила понад 40 кілометрів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:10

Група «Нафтогаз» у квітні пробурила понад 40 кілометрів...

Пропонуємо до обговорення:
Бурове управління «Укрбургаз» у квітні встановило рекорд із проходки, пробуривши 40,1 км — це на 24% перевищує попереднє рекордне значення.

Дивися повний текст
Група «Нафтогаз» у квітні пробурила понад 40 кілометрів свердловин
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99917
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 10:10

Треба геолокацію свердловин ще дати.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2796
З нами з: 10.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Понад $60 мільярдів допомоги від США: посол розкрила...
R2 » Чет 18 кві, 2024 18:33
1 268
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 кві, 2024 18:44
fler
Житлова субсидія у квітні зменшиться: ПФУ пояснив чому
R2 » Вів 09 кві, 2024 21:54
1 268
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2024 21:54
tolja3334
Нафтогаз пояснив, звідки береться та сама «сума до...
R2 » Суб 30 бер, 2024 14:38
1 368
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 бер, 2024 14:38
gretzky_vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6141)
02.05.2024 10:59
ПриватБанк (3930)
02.05.2024 10:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.