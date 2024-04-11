UAHg vs. Е-гривня. В чому різниця?

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Закладаємося, що ви вже чули про е-гривню, яку анонсував Національний Банк України. Не дивлячись на те, що багато країн вивчають це питання, а деякі вже навіть встигли запустити власну віртуальну валюту, більшість людей не поспішає відмовлятися від біткоїну або USDT. Їх можна зрозуміти, адже крипта була створена саме для того, щоб уникнути надмірного контролю з боку держави. А що ж робити, якщо хочеться мати саме віртуальну гривню? Ми маємо відповідь — UAHg!