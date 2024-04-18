У зв’язку з воєнним станом, частота проходження ВЛК також зазнала змін.
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Мобілізація в Україні: як часто потрібно проходити ВЛК
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Додано: Суб 04 тра, 2024 11:14
Мобілізація в Україні: як часто потрібно проходити ВЛК
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Дивися повний текст
Мобілізація в Україні: як часто потрібно проходити ВЛК
Додано: Суб 04 тра, 2024 11:14
Слухав я то інтерв'ю, він там такого наговорив:
Спочатку сказав що всі громадяни чоловічий статі від 18 до 60 повинні прийти до ТЦК, потім коли слухачи почали уточнювати, з'ясувалося що не всі, цитата: "оновлювати дані не потрібно чоловікам, які були виключені з військового обліку і це зазначено в відповідних державних реєстрах та військовому квитку". Далі сказав що ВЛК треба всім проходити раз на рік, але у частини у документах у деяких написано повторного ВЛК не потребує, чи збрехав чи некомпетентен. Ну і більш за все сподобалось коли на питання що зараз ажиотаж біля ТЦК, хто це так поспішає, щось мляво бубнив може ті, а може ті.
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