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Мобілізація в Україні: як
часто потрібно проходити ВЛК

Мобілізація в Україні: як часто потрібно проходити ВЛК
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 11:14

Мобілізація в Україні: як часто потрібно проходити ВЛК

Пропонуємо до обговорення:
У зв’язку з воєнним станом, частота проходження ВЛК також зазнала змін.

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Мобілізація в Україні: як часто потрібно проходити ВЛК
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 11:14

Слухав я то інтерв'ю, він там такого наговорив:
Спочатку сказав що всі громадяни чоловічий статі від 18 до 60 повинні прийти до ТЦК, потім коли слухачи почали уточнювати, з'ясувалося що не всі, цитата: "оновлювати дані не потрібно чоловікам, які були виключені з військового обліку і це зазначено в відповідних державних реєстрах та військовому квитку". Далі сказав що ВЛК треба всім проходити раз на рік, але у частини у документах у деяких написано повторного ВЛК не потребує, чи збрехав чи некомпетентен. Ну і більш за все сподобалось коли на питання що зараз ажиотаж біля ТЦК, хто це так поспішає, щось мляво бубнив може ті, а може ті.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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