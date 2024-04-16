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Борги вже на 450 млн грн. Стало
відомо, скільки киян не...

Борги вже на 450 млн грн. Стало відомо, скільки киян не...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 00:32

Борги вже на 450 млн грн. Стало відомо, скільки киян не...

Пропонуємо до обговорення:
Жителі столиці протермінували за спожиту електроенергію більше 450 млн грн.

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Борги вже на 450 млн грн. Стало відомо, скільки киян не платять за світло
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 07:05

Re: Борги вже на 450 млн грн. Стало відомо, скільки киян не.

Как говорят некоторые: "а чё платить? Военное положение же" )))
Andrey2512
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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