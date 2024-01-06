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У Rimac заявили, що покупці
більше не зацікавлені в...

У Rimac заявили, що покупці більше не зацікавлені в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 02:09

У Rimac заявили, що покупці більше не зацікавлені в...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор Rimac Мате Рімак заявив, що покупці гіперкарів поступово відмовляються від електричних спортивних машин. На його думку, справа полягає у тому, що поважним клієнтам потрібні двигуни внутрішнього згоряння та аналогове відчуття, а не те, що купують маси.

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У Rimac заявили, що покупці більше не зацікавлені в електричних гіперкарах
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 02:09

Ой, а що сталось? Роззули очі і побачили, що електрокар не зовсім торт? Айайай))) Хто б міг подумать! І акумулятор навіть при простої потихеньку втрачає свої властивості, ой а ви не знали?)))) І важке воно, капець яке, та ще й персональний мобільний крематорій під днищем (активується навіть великуватим лежачим поліцейським не по стандарту)! Прямо не авто, а мрія)))
vova_kross1992
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 11:32

Справа не в тому що електро автомобілі гірший транспорт, ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, навпаки, електромобіль, більш досконалий, бо простий з технічної точки зору, а одже більш надійний, довговічний, ефективний. І з огляду на це, почала стрімко зростати велика кількість автовиробників, шалена конкуренція. Таким чином, пропозиція зростає, попит падає, з ним і ціни на авто, хоча покищо ще не сильно. І якщо Тесла їде як гіперкар, а також китайські ноунейми, то хто піде купувати гіперкар та переплачувати? Справа скоріше в цьому.
korobeykodima952
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