|
|
|
У Rimac заявили, що покупці більше не зацікавлені в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 тра, 2024 02:09
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор Rimac Мате Рімак заявив, що покупці гіперкарів поступово відмовляються від електричних спортивних машин. На його думку, справа полягає у тому, що поважним клієнтам потрібні двигуни внутрішнього згоряння та аналогове відчуття, а не те, що купують маси.
Дивися повний текст У Rimac заявили, що покупці більше не зацікавлені в електричних гіперкарах
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99929
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 тра, 2024 02:09
Ой, а що сталось? Роззули очі і побачили, що електрокар не зовсім торт? Айайай))) Хто б міг подумать! І акумулятор навіть при простої потихеньку втрачає свої властивості, ой а ви не знали?)))) І важке воно, капець яке, та ще й персональний мобільний крематорій під днищем (активується навіть великуватим лежачим поліцейським не по стандарту)! Прямо не авто, а мрія)))
-
vova_kross1992
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 10.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 тра, 2024 11:32
Справа не в тому що електро автомобілі гірший транспорт, ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, навпаки, електромобіль, більш досконалий, бо простий з технічної точки зору, а одже більш надійний, довговічний, ефективний. І з огляду на це, почала стрімко зростати велика кількість автовиробників, шалена конкуренція. Таким чином, пропозиція зростає, попит падає, з ним і ціни на авто, хоча покищо ще не сильно. І якщо Тесла їде як гіперкар, а також китайські ноунейми, то хто піде купувати гіперкар та переплачувати? Справа скоріше в цьому.
-
korobeykodima952
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 10.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|