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Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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Додано: Пон 20 тра, 2024 17:15
Ну в Краматорском РТЦКтаСП очередь есть и чтобы суметь попасть на визит, то необходимо середину рабочей недели отстоять в очереди. Такое было апрель-май. Как сейчас пока не знаю.
Сейчас Резерв+ явно добавить работы, поскольку в реестре многие данные по ТЦКтаСП старые и их надо актуализировать. Особенно, если они смогут повлиять на продление бронирования.
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Howl
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Додано: Пон 20 тра, 2024 17:46
1. вариант.
Не прошёл регистрацию в ТЦК за 60 дней, то поймают на улице и через бусик - такси привезут на ВЛК. 15 минут на ВЛК и уже след. бусик везёт на учебку, без похода домой за вещами + выпишут штраф, который вычтут с первой з.платы
2. вариант.
Прошёл за 60 дней эл. регистрацию, значит через пару дней придёт сообщение на эл. почту - прийти на ВЛК. Прошёл ВЛК и отпустят домой на пару дней за вещами на учебку. Не захотел проходить ВЛК или не пришёл на сборы после ВЛК, то выпишут штраф и начнут дежурить под адресом прописки. Если поймают на улице, то сразу по первому варианту + с первой зар. платы вычтут за штраф исполнительной службе.
3. Вариант
Пришёл ножками в ТЦК. Отметился и сразу вручат направление на ВЛК. И далее по схеме 1 и 2.
4. Вариант
Не ходить, не отмечаться сидеть дома и ждать осени и выборов в США. А там как карта ляжет, возможно или переговоры или полный пипец, т.к. прилетят инопланетяне.
5 вариант.
Прошёл регистрацию, прошёл ВЛК, но остановили на улице ТЦК. Посмотрят на возраст и там на их усмотрение по плану и возрасту. Могут отпустить, а могут пригласить проехать в военкомат, типа для уточнения данных. А возле военкомата ждёт бусик на учебку.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 20 тра, 2024 18:31
Игорь Алексеевич написав:
1. вариант.
Не прошёл регистрацию в ТЦК за 60 дней, то поймают на улице и через бусик - такси привезут на ВЛК. 15 минут на ВЛК и уже след. бусик везёт на учебку, без похода домой за вещами + выпишут штраф, который вычтут с первой з.платы
2. вариант.
Прошёл за 60 дней эл. регистрацию, значит через пару дней придёт сообщение на эл. почту - прийти на ВЛК. Прошёл ВЛК и отпустят домой на пару дней за вещами на учебку. Не захотел проходить ВЛК или не пришёл на сборы после ВЛК, то выпишут штраф и начнут дежурить под адресом прописки. Если поймают на улице, то сразу по первому варианту + с первой зар. платы вычтут за штраф исполнительной службе.
3. Вариант
Пришёл ножками в ТЦК. Отметился и сразу вручат направление на ВЛК. И далее по схеме 1 и 2.
4. Вариант
Не ходить, не отмечаться сидеть дома и ждать осени и выборов в США. А там как карта ляжет, возможно или переговоры или полный пипец, т.к. прилетят инопланетяне.
5 вариант.
Прошёл регистрацию, прошёл ВЛК, но остановили на улице ТЦК. Посмотрят на возраст и там на их усмотрение по плану и возрасту. Могут отпустить, а могут пригласить проехать в военкомат, типа для уточнения данных. А возле военкомата ждёт бусик на учебку.
Варіант без номеру - попали у вч ,пішли як сзч
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sens
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Додано: Пон 20 тра, 2024 18:39
Игорь Алексеевич написав:
2....Прошёл ВЛК и отпустят домой на пару дней за вещами на учебку. Не захотел проходить ВЛК или не пришёл на сборы после ВЛК, то выпишут штраф
Нет. В этом варианте, после ВЛК, уже не штраф а от 3 до 5 лет
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TUR
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Додано: Пон 20 тра, 2024 18:48
TUR написав: Игорь Алексеевич написав:
2....Прошёл ВЛК и отпустят домой на пару дней за вещами на учебку. Не захотел проходить ВЛК или не пришёл на сборы после ВЛК, то выпишут штраф
Нет. В этом варианте, после ВЛК, уже не штраф а от 3 до 5 лет
уголовка это временно.
Уже думают про изменения в закон: про штраф в три раза больше и исправительные работы.
Правильно. Нужна дармовая рабсила работать лопатой за еду.
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flysoulfly
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Додано: Пон 20 тра, 2024 18:57
flysoulfly написав: TUR написав: Игорь Алексеевич написав:
2....Прошёл ВЛК и отпустят домой на пару дней за вещами на учебку. Не захотел проходить ВЛК или не пришёл на сборы после ВЛК, то выпишут штраф
Нет. В этом варианте, после ВЛК, уже не штраф а от 3 до 5 лет
уголовка это временно.
Уже думают про изменения в закон: про штраф в три раза больше и исправительные работы.
Правильно. Нужна дармовая рабсила работать лопатой за еду.
Особливо бажано де вкрали ...вибачте вклали 37 млрд грн у риття фортифікаційних споруд та асфальтування доріг поблизу зони бойових дій
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sens
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