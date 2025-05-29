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Трамп заявив про торгівельну угоду з Південною Кореєю:...
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Додано: Чет 31 лип, 2025 19:17
Пропонуємо до обговорення:
Сполучені Штати Америки погодилися на повну і всеосяжну торговельну угоду з Республікою Корея. Про це повідомив президент США Дональд Трамп в своїй соцмережі Truth Social.
Дивися повний текст Трамп заявив про торгівельну угоду з Південною Кореєю: що вона передбачає
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R2
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Додано: Чет 31 лип, 2025 19:17
Сподіваюсь за українські компанії яки (підтримують обхід санкций ) ірану теж візьмуться?
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buddyangel_vv
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