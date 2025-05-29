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Трамп заявив про торгівельну
угоду з Південною Кореєю:...

Трамп заявив про торгівельну угоду з Південною Кореєю:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:17

Трамп заявив про торгівельну угоду з Південною Кореєю:...

Пропонуємо до обговорення:
Сполучені Штати Америки погодилися на повну і всеосяжну торговельну угоду з Республікою Корея. Про це повідомив президент США Дональд Трамп в своїй соцмережі Truth Social.

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Трамп заявив про торгівельну угоду з Південною Кореєю: що вона передбачає
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:17

Сподіваюсь за українські компанії яки (підтримують обхід санкций ) ірану теж візьмуться?
buddyangel_vv
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Модератори: Ірина_, Модератор

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