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Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:18

​ЧОМУ ЧОЛОВІКАМ, ЯКІ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ НА ВІДСТРОЧКУ, ТЦК НАДАЛО ЇЇ ДО 12 СЕРПНЯ

Чимало військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку, і подали відповідні документи до ТЦК, отримали право на неї терміном до 12 серпня. Тобто, строк дії їх відстрочки спливе вже за кілька днів.

💡 Адже за законодавством відстрочка надається не більш, як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента. А такий строк відповідними Указами встановлюється на 90 днів.

⏳ Оскільки 90 днів з попереднього Указу спливає 12 серпня, відповідно, і відстрочка закінчується у цей же день. Ті, хто подасть документи після 12 серпня, відповідно, отримають відстрочку до 9 листопада. Адже саме до 9 листопада діятиме новий Указ Президента.

🏢 Надалі таку процедуру їм доведеться повторювати знов і знов (якщо не внесуть зміни). При цьому, коли запрацює відповідний механізм з автоматичного продовження відстрочки через електронний кабінет – невідомо.

У Міноборони та Мінцифри вже попіклувалися про чиновників, які можуть забронюватися через Дію. Але про звичайних людей, у тому числі, осіб з інвалідністю – поки що мова не йде.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:22

Штраф і ДВС

ВАС ЗАОЧНО ЗАСУДИЛИ ЗА БОРГИ, А ВИКОНАВЦІ НА ПОРОЗІ: ЩО РОБИТИ?

Поширене явище: заходите в магазин, на касі дістаєте картку, а рахунок – заблоковано. Виявляється, що суд вас без вас засудив, визнав боржником чи наклав штраф, а виконавець уже й відкрив провадження.

💰 Випадок із практики. До клієнта явився державний виконавець і заблокував усі його рахунки. Людина в паніці: "Що робити? Рятуйте!". Я його заспокоїв і пояснив покроковий алгоритм дій.

Рішення суду І інстанції – ще не остаточне, його можна оскаржити. Головне – не допустіть дуже поширену помилку та не просіть апеляцію зупинити виконавче провадження. Адже цей суд не вправі розглядати такі питання!

📝 Зокрема, це підтверджується й постановою Верховного Суду №466/5766/13-ц: апеляційна інстанція не уповноважена вирішувати питання щодо зупинення виконання рішення суду першої інстанції, якщо воно підлягає примусовому виконанню, бо це – виключна компетенція виконавця.

🔹ТО ЩО САМЕ І В ЯКОМУ ПОРЯДКУ ВАМ СЛІД ЗРОБИТИ?

‼️ Коли місцевий суд виніс рішення, то ви маєте звертатися не до апеляції, а в ДВС – до виконавця. Вручіть йому заяву з описом того, що ви дізнались про відкрите виконавче провадження на підставі судового рішення, яке ви будете оскаржувати в апеляційному порядку.

💡Та вкажіть у прохальній частині «зупинити виконавче провадження на період розгляду скарги апеляційним судом».

⚖️ Як він цього не зробить – звертайтеся до місцевого суду та оскаржуйте вже дії виконавця, щоб суд зобов’язав його зупинити провадження.

Підкреслю це ще раз:

✅ СПЕРШУ – звертаєтеся з проханням до виконавця.

✅ ПОТІМ – у разі його відмови – до суду, де прописуєте, що виконавець має зупинити виконання рішення.

Робіть все правильно й послідовно – і одержите бажаний результат. 😉
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 16:47

Надлежащее оповещение о вызове в ТЦК

П.41 постановления КМУ №560 от 16.05.24 определяет как надлежащее оповещение о вызове в ТЦК:

1. В случае вручения повестки — личная подпись о получении или видеозапись вручения (в том числе доведения акта об отказе от повестки) или видеозапись отказа от общения с лицом, уполномоченным вручать повестки.

2. В случае отправки повестки почтой:
- день получения письма (по данным почтового оператора);
- день отметки об отказе в получении письма или отсутствии лица по месту проживания по адресу, указанному военнообязанным при уточнении своих данных;
- день отметки об отказе в получении письма или отсутствии лица по адресу места регистрации если военнообязанный не сообщал ТЦК другой адрес проживания.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:46

Суд отменил решение ВЛК и обязал провести повторный медосмотр военнообязанного

Сумской окружной админсуд решением от 09.04.2024 в деле №480/10976/23 признал противоправным и отменил постановление ВЛК о пригодности к воинской службе, а также обязал ВЛК провести повторный медосмотр военнообязанного.

Основанием для такого решения был неполный медосмотр истца ВЛК и нарушение процедуры его проведения.

В частности, были нарушены п.3.4, п.3.5 Приказа МО №402 — отсутствовали данные о ряде анализов (крови, флюорография), а также данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-верерологических диспансеров, наркологических учреждений.

Решение суда
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:47

Две очень важные нормы по ВЛК

Прохождение ВЛК — ключевой момент, определяющий возможную смену статуса военнообязанного на военнослужащего.

В этой связи есть две конкретные нормы, которые нужно знать для защиты своих законных прав.

1. П.3.5 приказа МО №402 от 14.08.2008, которым утверждено Положение о военно-врачебной экспертизе в ЗСУ.
Военнообязанный во время проведения медосмотра обязан предоставить членам ВЛК медкарту амбулаторного больного по форме № 025/о, а также выписки из медицинской документации относительно перенесенных заболеваний, полученных травм, ранений, если такая информация отсутствует в электронной базе МОЗа.
Ссылка на эту норму (при необходимости письменная) дает право отказа от ВЛК на законных основаниях.

Важно - Вы не отказываетесь от прохождения медосмотра в принципе, а будете готовы пройти его в будущем, но с соблюдением процедуры прохождения такого медосмотра, при наличии всех необходимых документов, указанных выше.

2. Вы прошли ВЛК, но не согласны с ее решением.

П.72 постановления КМУ №560 от 16.05.2024 прямо указывает
- при несогласии гражданина с решением районной ВЛК на основании его заявления он направляется на областную ВЛК.
В таком случае, Вы не можете быть призваны сразу после решения районной ВЛК.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 15:47

  sens написав:Две очень важные нормы по ВЛК

Прохождение ВЛК — ключевой момент, определяющий возможную смену статуса военнообязанного на военнослужащего.

В этой связи есть две конкретные нормы, которые нужно знать для защиты своих законных прав.

1. П.3.5 приказа МО №402 от 14.08.2008, которым утверждено Положение о военно-врачебной экспертизе в ЗСУ.
Военнообязанный во время проведения медосмотра обязан предоставить членам ВЛК медкарту амбулаторного больного по форме № 025/о, а также выписки из медицинской документации относительно перенесенных заболеваний, полученных травм, ранений, если такая информация отсутствует в электронной базе МОЗа.
Ссылка на эту норму (при необходимости письменная) дает право отказа от ВЛК на законных основаниях.

Важно - Вы не отказываетесь от прохождения медосмотра в принципе, а будете готовы пройти его в будущем, но с соблюдением процедуры прохождения такого медосмотра, при наличии всех необходимых документов, указанных выше.

2. Вы прошли ВЛК, но не согласны с ее решением.

П.72 постановления КМУ №560 от 16.05.2024 прямо указывает
- при несогласии гражданина с решением районной ВЛК на основании его заявления он направляется на областную ВЛК.
В таком случае, Вы не можете быть призваны сразу после решения районной ВЛК.


По поводу этой карты по форме 025/о не совсем понятно :
это врач должен свои выводы о пациенте оформить обязательно именно на таком бланке 025/о или как ?
А если такой бумаги такой формы у посетителя тцк нет, а есть на других бланках, то как тогда ?. :roll:
a77
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 16:02

  a77 написав:
  sens написав:Две очень важные нормы по ВЛК

Прохождение ВЛК — ключевой момент, определяющий возможную смену статуса военнообязанного на военнослужащего.

В этой связи есть две конкретные нормы, которые нужно знать для защиты своих законных прав.

1. П.3.5 приказа МО №402 от 14.08.2008, которым утверждено Положение о военно-врачебной экспертизе в ЗСУ.
Военнообязанный во время проведения медосмотра обязан предоставить членам ВЛК медкарту амбулаторного больного по форме № 025/о, а также выписки из медицинской документации относительно перенесенных заболеваний, полученных травм, ранений, если такая информация отсутствует в электронной базе МОЗа.
Ссылка на эту норму (при необходимости письменная) дает право отказа от ВЛК на законных основаниях.

Важно - Вы не отказываетесь от прохождения медосмотра в принципе, а будете готовы пройти его в будущем, но с соблюдением процедуры прохождения такого медосмотра, при наличии всех необходимых документов, указанных выше.

2. Вы прошли ВЛК, но не согласны с ее решением.

П.72 постановления КМУ №560 от 16.05.2024 прямо указывает
- при несогласии гражданина с решением районной ВЛК на основании его заявления он направляется на областную ВЛК.
В таком случае, Вы не можете быть призваны сразу после решения районной ВЛК.


По поводу этой карты по форме 025/о не совсем понятно :
это врач должен свои выводы о пациенте оформить обязательно именно на таком бланке 025/о или как ?
А если такой бумаги такой формы у посетителя тцк нет, а есть на других бланках, то как тогда ?. :roll:

Електронну карту
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 14:37

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

у кого 1 або 2 група інвалідності і догляд і є МСЕК - все норм
у кого ЛКК - цей АКТ видається на 1 рік , а заяву до управління захисту населення ( сОВБез) через РДА чи інший орган все одно треба подавати при початку нового періоду військового стану.
саме цікаво що якщо немає військового стану - немає потреби напружуватися
ВСЕ для громадян з України

Зі святом!
sens
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