Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Додано: Сер 14 сер, 2024 14:47

Две очень важные нормы по ВЛК



Прохождение ВЛК — ключевой момент, определяющий возможную смену статуса военнообязанного на военнослужащего.



В этой связи есть две конкретные нормы, которые нужно знать для защиты своих законных прав.



1. П.3.5 приказа МО №402 от 14.08.2008, которым утверждено Положение о военно-врачебной экспертизе в ЗСУ.

Военнообязанный во время проведения медосмотра обязан предоставить членам ВЛК медкарту амбулаторного больного по форме № 025/о, а также выписки из медицинской документации относительно перенесенных заболеваний, полученных травм, ранений, если такая информация отсутствует в электронной базе МОЗа.

Ссылка на эту норму (при необходимости письменная) дает право отказа от ВЛК на законных основаниях.



Важно - Вы не отказываетесь от прохождения медосмотра в принципе, а будете готовы пройти его в будущем, но с соблюдением процедуры прохождения такого медосмотра, при наличии всех необходимых документов, указанных выше.



2. Вы прошли ВЛК, но не согласны с ее решением.



П.72 постановления КМУ №560 от 16.05.2024 прямо указывает

- при несогласии гражданина с решением районной ВЛК на основании его заявления он направляется на областную ВЛК.

В таком случае, Вы не можете быть призваны сразу после решения районной ВЛК.