Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 03 лис, 2025 09:02
ЛАД написав:
Ну и раз пошёл разговор о "той" войне, почему не стоит сравнивать. В сетябре 1941
Пытаясь прекратить самовольное отступление, Жуков не останавливался перед самыми жестокими мерами. Он, в частности, издал приказ о том, что за самовольное отступление и оставление рубежа обороны вокруг города все командиры и солдаты подлежали немедленному расстрелу[61].
Не знаю, был ли исполнен приказ на практике, но допускаю, что могло и быть.
Но вас поздравляю. Это уже не пробитое дно, а не знаю, как назвать приличными словами.
Мерзость.
А шаман рассказывает "про сучасне трактування історії".
оцей допис наочно показує, чого ваша цитата від Феймана не лічить - бо ви не Фейман... а саме - пафосу багато? так от ЛАД, тпку ж огиду викликають ваші дописи про ув'язнених воїнів УПА чи про Голодомор. бо воїни УПА сиділи на таких же підставах, як й червноармійці в німецьких концтаборах, та й умови були схожі.
а Голодомор було створено штучно. мета його - можна посперечатися, але факт є. якби не ця насильницька конфіскація всього зерна - таких жертв не було б, а може взагалі б не було, якби навпаки держава намагалась врятувати населення. але тоді радянській устрій був на стадії, що такими дрібницями ніхто не переймався. й до речі, від голоду загинули мільйони - їх же якось утримали по селах. так що може й в Ленінграді якось тримали - не знаю, й розбиратися в цьому немає бажання. а що з харчуванням партійної верхівки в Ленінграді? я так розумію, ніхто не помер, вистачило їжі - й тоді невідомо які були запаси, що тримали не для всіх.
а наказ "ни шагу назад" - виконувався, й дуже активно, бо інакше б відступ не стримали. й м'ясні штурми Жуков активно практикував. ну це ми бачимо й зараз, навіть історії не треба.
тому обережніше з висловами - бо це в першу чергу стосується ваш. а численні жертви населення срср - це результат державної політики, як сталінський період радянської влади. невід'ємний, без нього радянська б влада не існувала б. у вас багато часу ЛАД - подивиться сучасних істориків, а не те, що вам годувала радянська влада - а то ви майже за канонами все трактуєте.upd
й ЛАД, зараз Раша готує геноцид погірше Ленінграду. якщо зараз в мороз вимкнеться опалення у великому місті - це теж мільйони потенційни жертв. звісно їх не буде, бо держава буде евакуювати це населення, але якийсь ваші однолітки такі можуть постраждати. так де ваше пафосне обвинувачення Раші, що ж вони роблять? а поки його немає, то не треба обвинувачувати інших (хоча хотів написати чесніше та грубше)...
Востаннє редагувалось Shaman
в Пон 03 лис, 2025 09:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 03 лис, 2025 09:11
ЛАД написав:
Ну, фактически у нас тоже так. Чем больше зарплата, тем больше отчисления в ПФУ и пропорционально выше пенсия.
Другой вопрос, что у нас нет накопительной системы, которая лично вам (конечно, не только вам) позволила бы получать бОльшую пенсию за счёт бОльших сегодняшних отчислений. Тут проблема в том, что далеко не у всех есть возможность и желание
отдавать часть сегодняшней, часто небольшой зарплаты ради туманного будущего. + есть большие сомнения в возможности наших фондов обеспечить хотя бы сохранение, не говоря уже о приросте этих средств.
от не треба про бажання. бо нагадаю, що я плачу податки, щоб ЛАДи отримували свої пенсії. я теж не хочу платити, але так треба. тому головна причина, що зараз ТРЕБА платити податки - це поточна виплати пенсій. й то не вистачає, до війни 50% доплачувала держава з бюджету.
як перейти від солідарної до накопичувальної системи - питання складне. причина дійсно не лише в небажанні влади чомусь, а й тому, що немає куди інвестувати - про це кажуть набагато рідше. й ще одна причина - що після розвалу срср накопичень не було - а купа пенсіонерів була.
й ще є момент у переході - тут треба, щоб або я платив двічі - й солідарну, й накопичувальну систему. або я плачу собі - як пропонує ЛАД
, а ЛАД шукає, де що він накопичив - але без моєї участі. так що "бойтесь своих желаний" ЛАД
Додано: Пон 03 лис, 2025 09:21
Banderlog написав: ЛАД написав: prodigy написав:
Не знаю, был ли исполнен приказ на практике, но допускаю, что могло и быть.
Но вас поздравляю. Это уже не пробитое дно, а не знаю, как назвать приличными словами.
Мерзость.
А шаман рассказывает "про сучасне трактування історії".
Тут треба відрізняти пропаганду від науки. І зараз псевдоісторичної пропаганди стало більше. Но почали брехати ще комуністи, не тільки щоб приховати свої злочини і промахи , але і для замирення і монолітності варшавського договору і недопущення нової світової війни.
Післявоєнна еліта "брєжнєвська" наїлась війни по саме горло. Для них було гаслом не можєм повторіть а ліш би нєбило войни.
Воно б можно було плюнути і розтерти якби окремі моменти не витягувались на світло і не перекручувались.
Допустим моменти з голодомором, за сучасною трактовкою голодомор зробили комуняки, просто тому що були упирями.
Но в упирів була раціональна логіка. тоді зерно відбирали щоб продати в сша а з америки привозили обладнання та специ, які проводили індустріалізацію. Ціна індустріалізації страшна і її потрібно було цінити. Кожен мав знати для чого вона і чим за неї заплачено.
Індустріалізація була потрібна для війни, війни з європою. Можно канєшно брехати що вони готувались до війни з фашистами, но це не так. На певному етапі фашисти і нацисти розглядались як ситуаційні союзники.
й тут дуже вчасно з'явився ще духовний однодумець ЛАДа. не як духовний - ЛАД за радянський період російської імперії, а Бандерлог - ближче до царського періоду, точніше за РПЦ (до якої діди або не мали відношення, або приїхали на Буковину якраз після 45 року). поєднує їх одне - тяга до руського...
індустріалізація такої ціною - вона не потрібна державі, це нонсенс. й можливо так й було - зерно забирали, щоб закрити потреби держави, а що там з населенням - нікого не хвилювало. хоча національне питання теж було, я в цьому впевнений. бо жертви України не співставні з жертвами інших частин срср.
а от останній абзац взагалі бомба. й про ситуаційний союз з нацистами, власне що світову війну в 1939 срср почав як агресор - звісно розповідаючи про захист населення. власне як й зараз розповідає про захист населення Донбасу - Бахмут, Покровськ, Маріуполь... захистили так захистили...
й про війну з Європою - тобто ще тоді срср готувався до війни, й всі ці жертви були потрібні, щоб потім вбивати європейців. теж власне, як й зараз - путін стрімко знищує економіку Раші, власне як й саму Рашу, щоб вбити побільше українців, а потім знову почати європейців...
Додано: Пон 03 лис, 2025 09:33
Shaman написав:
й тут дуже вчасно з'явився ще духовний однодумець ЛАДа. не як духовний - ЛАД за радянський період російської імперії, а Бандерлог - ближче до царського періоду, точніше за РПЦ (до якої діди або не мали відношення, або приїхали на Буковину якраз після 45 року). поєднує їх одне - тяга до руського...
Бандерлог в ЗСУ. Причому навіть не бусифікований. А ви?
До речі, не памятаю, щоб в Україні відміняли свободу совісті...
Додано: Пон 03 лис, 2025 10:13
sashaqbl написав: Shaman написав:
й тут дуже вчасно з'явився ще духовний однодумець ЛАДа. не як духовний - ЛАД за радянський період російської імперії, а Бандерлог - ближче до царського періоду, точніше за РПЦ (до якої діди або не мали відношення, або приїхали на Буковину якраз після 45 року). поєднує їх одне - тяга до руського...
Бандерлог в ЗСУ. Причому навіть не бусифікований. А ви?
До речі, не памятаю, щоб в Україні відміняли свободу совісті...
А шаман хвахівець з пропаганди
1
3
Додано: Пон 03 лис, 2025 10:29
Shaman написав:
індустріалізація такої ціною - вона не потрібна державі, це нонсенс. й можливо так й було - зерно забирали, щоб закрити потреби держави, а що там з населенням - нікого не хвилювало. .
нонсенс, це та чуш яку несете ви. Індустріалізація була союзом проведена, ціну вже заплачено.
Нам то все не впало з неба за все плачено кровью і потом попередніх поколінь.
І дати то розікрасти та власноручно порізати на металолом це злочин.
Ваш захват партизанщиною і зокрема упа смішний.
Упа це не селянська творчість, навіть вишкіл командири проходили на базі чужих армій, ні виробництва зброї ні боєприпасів ні стабільного пошиття форми під упа не було. Все це отримано на базі ідустрії совіцького союзу, рейху, польщі та чехословаччини.
А без тилової бази упа закономірно програло. Довготривала боротьба не можлива без власної матеріальної основи.
1
1
