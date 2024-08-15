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ТЦК з 18 травня Як оновити дані в ТЦК з 18 травня + Додати

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на тему #<1 ... 12131415 Додано: Вів 13 сер, 2024 16:18 ​ЧОМУ ЧОЛОВІКАМ, ЯКІ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ НА ВІДСТРОЧКУ, ТЦК НАДАЛО ЇЇ ДО 12 СЕРПНЯ



Чимало військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку, і подали відповідні документи до ТЦК, отримали право на неї терміном до 12 серпня. Тобто, строк дії їх відстрочки спливе вже за кілька днів.



💡 Адже за законодавством відстрочка надається не більш, як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента. А такий строк відповідними Указами встановлюється на 90 днів.



⏳ Оскільки 90 днів з попереднього Указу спливає 12 серпня, відповідно, і відстрочка закінчується у цей же день. Ті, хто подасть документи після 12 серпня, відповідно, отримають відстрочку до 9 листопада. Адже саме до 9 листопада діятиме новий Указ Президента.



🏢 Надалі таку процедуру їм доведеться повторювати знов і знов (якщо не внесуть зміни). При цьому, коли запрацює відповідний механізм з автоматичного продовження відстрочки через електронний кабінет – невідомо.



У Міноборони та Мінцифри вже попіклувалися про чиновників, які можуть забронюватися через Дію. Але про звичайних людей, у тому числі, осіб з інвалідністю – поки що мова не йде. sens

Повідомлень: 17466 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 937 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 16:22 Штраф і ДВС ВАС ЗАОЧНО ЗАСУДИЛИ ЗА БОРГИ, А ВИКОНАВЦІ НА ПОРОЗІ: ЩО РОБИТИ?



Поширене явище: заходите в магазин, на касі дістаєте картку, а рахунок – заблоковано. Виявляється, що суд вас без вас засудив, визнав боржником чи наклав штраф, а виконавець уже й відкрив провадження.



💰 Випадок із практики. До клієнта явився державний виконавець і заблокував усі його рахунки. Людина в паніці: "Що робити? Рятуйте!". Я його заспокоїв і пояснив покроковий алгоритм дій.



Рішення суду І інстанції – ще не остаточне, його можна оскаржити. Головне – не допустіть дуже поширену помилку та не просіть апеляцію зупинити виконавче провадження. Адже цей суд не вправі розглядати такі питання!



📝 Зокрема, це підтверджується й постановою Верховного Суду №466/5766/13-ц: апеляційна інстанція не уповноважена вирішувати питання щодо зупинення виконання рішення суду першої інстанції, якщо воно підлягає примусовому виконанню, бо це – виключна компетенція виконавця.



🔹ТО ЩО САМЕ І В ЯКОМУ ПОРЯДКУ ВАМ СЛІД ЗРОБИТИ?



‼️ Коли місцевий суд виніс рішення, то ви маєте звертатися не до апеляції, а в ДВС – до виконавця. Вручіть йому заяву з описом того, що ви дізнались про відкрите виконавче провадження на підставі судового рішення, яке ви будете оскаржувати в апеляційному порядку.



💡Та вкажіть у прохальній частині «зупинити виконавче провадження на період розгляду скарги апеляційним судом».



⚖️ Як він цього не зробить – звертайтеся до місцевого суду та оскаржуйте вже дії виконавця, щоб суд зобов’язав його зупинити провадження.



Підкреслю це ще раз:



✅ СПЕРШУ – звертаєтеся з проханням до виконавця.



✅ ПОТІМ – у разі його відмови – до суду, де прописуєте, що виконавець має зупинити виконання рішення.



Робіть все правильно й послідовно – і одержите бажаний результат. 😉 sens

Повідомлень: 17466 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 937 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2024 16:47 Надлежащее оповещение о вызове в ТЦК



П.41 постановления КМУ №560 от 16.05.24 определяет как надлежащее оповещение о вызове в ТЦК:



1. В случае вручения повестки — личная подпись о получении или видеозапись вручения (в том числе доведения акта об отказе от повестки) или видеозапись отказа от общения с лицом, уполномоченным вручать повестки.



2. В случае отправки повестки почтой:

- день получения письма (по данным почтового оператора);

- день отметки об отказе в получении письма или отсутствии лица по месту проживания по адресу, указанному военнообязанным при уточнении своих данных;

- день отметки об отказе в получении письма или отсутствии лица по адресу места регистрации если военнообязанный не сообщал ТЦК другой адрес проживания. sens

Повідомлень: 17466 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 937 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 14:46 Суд отменил решение ВЛК и обязал провести повторный медосмотр военнообязанного



Сумской окружной админсуд решением от 09.04.2024 в деле №480/10976/23 признал противоправным и отменил постановление ВЛК о пригодности к воинской службе, а также обязал ВЛК провести повторный медосмотр военнообязанного.



Основанием для такого решения был неполный медосмотр истца ВЛК и нарушение процедуры его проведения.



В частности, были нарушены п.3.4, п.3.5 Приказа МО №402 — отсутствовали данные о ряде анализов (крови, флюорография), а также данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-верерологических диспансеров, наркологических учреждений.



Решение суда sens

Повідомлень: 17466 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 937 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 14:47 Две очень важные нормы по ВЛК



Прохождение ВЛК — ключевой момент, определяющий возможную смену статуса военнообязанного на военнослужащего.



В этой связи есть две конкретные нормы, которые нужно знать для защиты своих законных прав.



1. П.3.5 приказа МО №402 от 14.08.2008, которым утверждено Положение о военно-врачебной экспертизе в ЗСУ.

Военнообязанный во время проведения медосмотра обязан предоставить членам ВЛК медкарту амбулаторного больного по форме № 025/о, а также выписки из медицинской документации относительно перенесенных заболеваний, полученных травм, ранений, если такая информация отсутствует в электронной базе МОЗа.

Ссылка на эту норму (при необходимости письменная) дает право отказа от ВЛК на законных основаниях.



Важно - Вы не отказываетесь от прохождения медосмотра в принципе, а будете готовы пройти его в будущем, но с соблюдением процедуры прохождения такого медосмотра, при наличии всех необходимых документов, указанных выше.



2. Вы прошли ВЛК, но не согласны с ее решением.



П.72 постановления КМУ №560 от 16.05.2024 прямо указывает

- при несогласии гражданина с решением районной ВЛК на основании его заявления он направляется на областную ВЛК.

В таком случае, Вы не можете быть призваны сразу после решения районной ВЛК. sens

Повідомлень: 17466 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 937 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 15:47 sens написав: Две очень важные нормы по ВЛК



Прохождение ВЛК — ключевой момент, определяющий возможную смену статуса военнообязанного на военнослужащего.



В этой связи есть две конкретные нормы, которые нужно знать для защиты своих законных прав.



1. П.3.5 приказа МО №402 от 14.08.2008, которым утверждено Положение о военно-врачебной экспертизе в ЗСУ.

Военнообязанный во время проведения медосмотра обязан предоставить членам ВЛК медкарту амбулаторного больного по форме № 025/о , а также выписки из медицинской документации относительно перенесенных заболеваний, полученных травм, ранений, если такая информация отсутствует в электронной базе МОЗа.

Ссылка на эту норму (при необходимости письменная) дает право отказа от ВЛК на законных основаниях.



Важно - Вы не отказываетесь от прохождения медосмотра в принципе, а будете готовы пройти его в будущем, но с соблюдением процедуры прохождения такого медосмотра, при наличии всех необходимых документов, указанных выше.



2. Вы прошли ВЛК, но не согласны с ее решением.



П.72 постановления КМУ №560 от 16.05.2024 прямо указывает

- при несогласии гражданина с решением районной ВЛК на основании его заявления он направляется на областную ВЛК.

В таком случае, Вы не можете быть призваны сразу после решения районной ВЛК. Две очень важные нормы по ВЛКПрохождение ВЛК — ключевой момент, определяющий возможную смену статуса военнообязанного на военнослужащего.В этой связи есть две конкретные нормы, которые нужно знать для защиты своих законных прав.1. П.3.5 приказа МО №402 от 14.08.2008, которым утверждено Положение о военно-врачебной экспертизе в ЗСУ.Военнообязанный во время проведения медосмотра обязан предоставить членам ВЛК медкарту, а также выписки из медицинской документации относительно перенесенных заболеваний, полученных травм, ранений, если такая информация отсутствует в электронной базе МОЗа.Ссылка на эту норму (при необходимости письменная) дает право отказа от ВЛК на законных основаниях.Важно - Вы не отказываетесь от прохождения медосмотра в принципе, а будете готовы пройти его в будущем, но с соблюдением процедуры прохождения такого медосмотра, при наличии всех необходимых документов, указанных выше.2. Вы прошли ВЛК, но не согласны с ее решением.П.72 постановления КМУ №560 от 16.05.2024 прямо указывает- при несогласии гражданина с решением районной ВЛК на основании его заявления он направляется на областную ВЛК.В таком случае, Вы не можете быть призваны сразу после решения районной ВЛК.



По поводу этой карты по форме 025/о не совсем понятно :

это врач должен свои выводы о пациенте оформить обязательно именно на таком бланке 025/о или как ?

А если такой бумаги такой формы у посетителя тцк нет, а есть на других бланках, то как тогда ?. По поводу этой карты по форме 025/о не совсем понятно :это врач должен свои выводы о пациенте оформить обязательно именно на таком бланке 025/о или как ?А если такой бумаги такой формы у посетителя тцк нет, а есть на других бланках, то как тогда ?. a77 Повідомлень: 75 З нами з: 11.01.24 Подякував: 13 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 сер, 2024 16:02 a77 написав: sens написав: Две очень важные нормы по ВЛК



Прохождение ВЛК — ключевой момент, определяющий возможную смену статуса военнообязанного на военнослужащего.



В этой связи есть две конкретные нормы, которые нужно знать для защиты своих законных прав.



1. П.3.5 приказа МО №402 от 14.08.2008, которым утверждено Положение о военно-врачебной экспертизе в ЗСУ.

Военнообязанный во время проведения медосмотра обязан предоставить членам ВЛК медкарту амбулаторного больного по форме № 025/о , а также выписки из медицинской документации относительно перенесенных заболеваний, полученных травм, ранений, если такая информация отсутствует в электронной базе МОЗа.

Ссылка на эту норму (при необходимости письменная) дает право отказа от ВЛК на законных основаниях.



Важно - Вы не отказываетесь от прохождения медосмотра в принципе, а будете готовы пройти его в будущем, но с соблюдением процедуры прохождения такого медосмотра, при наличии всех необходимых документов, указанных выше.



2. Вы прошли ВЛК, но не согласны с ее решением.



П.72 постановления КМУ №560 от 16.05.2024 прямо указывает

- при несогласии гражданина с решением районной ВЛК на основании его заявления он направляется на областную ВЛК.

В таком случае, Вы не можете быть призваны сразу после решения районной ВЛК. Две очень важные нормы по ВЛКПрохождение ВЛК — ключевой момент, определяющий возможную смену статуса военнообязанного на военнослужащего.В этой связи есть две конкретные нормы, которые нужно знать для защиты своих законных прав.1. П.3.5 приказа МО №402 от 14.08.2008, которым утверждено Положение о военно-врачебной экспертизе в ЗСУ.Военнообязанный во время проведения медосмотра обязан предоставить членам ВЛК медкарту, а также выписки из медицинской документации относительно перенесенных заболеваний, полученных травм, ранений, если такая информация отсутствует в электронной базе МОЗа.Ссылка на эту норму (при необходимости письменная) дает право отказа от ВЛК на законных основаниях.Важно - Вы не отказываетесь от прохождения медосмотра в принципе, а будете готовы пройти его в будущем, но с соблюдением процедуры прохождения такого медосмотра, при наличии всех необходимых документов, указанных выше.2. Вы прошли ВЛК, но не согласны с ее решением.П.72 постановления КМУ №560 от 16.05.2024 прямо указывает- при несогласии гражданина с решением районной ВЛК на основании его заявления он направляется на областную ВЛК.В таком случае, Вы не можете быть призваны сразу после решения районной ВЛК.



По поводу этой карты по форме 025/о не совсем понятно :

это врач должен свои выводы о пациенте оформить обязательно именно на таком бланке 025/о или как ?

А если такой бумаги такой формы у посетителя тцк нет, а есть на других бланках, то как тогда ?. По поводу этой карты по форме 025/о не совсем понятно :это врач должен свои выводы о пациенте оформить обязательно именно на таком бланке 025/о или как ?А если такой бумаги такой формы у посетителя тцк нет, а есть на других бланках, то как тогда ?.

Електронну карту Електронну карту sens

Повідомлень: 17466 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 937 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2024 14:37 Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня у кого 1 або 2 група інвалідності і догляд і є МСЕК - все норм

у кого ЛКК - цей АКТ видається на 1 рік , а заяву до управління захисту населення ( сОВБез) через РДА чи інший орган все одно треба подавати при початку нового періоду військового стану.

саме цікаво що якщо немає військового стану - немає потреби напружуватися

ВСЕ для громадян з України



Зі святом! sens

Повідомлень: 17466 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 937 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 сер, 2024 16:07 https://reyestr.court.gov.ua/Review/121031995



ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД



ІМЕНЕМ УКРАЇНИ



РІШЕННЯ



15 серпня 2024 року Справа № 280/5857/24 м.ЗапоріжжяЗапорізький окружний адміністративний суд у складі судді Бойченко Ю.П., розглянувши за правилами спрощеного, в порядку письмового провадження адміністративну справу



за позовом ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )



до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 )



третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 )



про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити певні дії,



ВСТАНОВИВ:



24.06.2024 до Запорізького окружного адміністративного суду через систему «Електронний суд» надійшла позовна заява ОСОБА_1 (далі позивач) до ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі відповідач), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі третя особа), в якій позивач просить суд:



визнати протиправною бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо не розгляду заяви ОСОБА_1 від 27.05.2024 про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі пункту 5 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» як особі, яка виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років;



зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 розглянути заяву ОСОБА_1 від 27.05.2024 про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі пункту 5 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та за наслідком розгляду цієї заяви прийняти рішення про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації або мотивовану відмову в її наданні відповідно до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою КМУ від 16.05.2024 № 560.



Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ОСОБА_1 є військовозобов`язаним в розумінні Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу». Разом із тим, позивач є батьком дитини, якій встановлено статус дитини з інвалідністю віком до 18 років. У травні 2024 року позивач направив відповідачу засобами поштового зв`язку листом з описом вкладення та рекомендованим повідомленням про вручення заяву про відстрочку від призову на військову службу, з нотаріально засвідченими копіями документів, що підтверджують вищезазначені обставини. Однак, заяву залишено без опрацювання, оскільки її подано поштою, а не особито. Позивач звертає увагу, що заяву він підписав особисто та особисто направив її відповідачу. При цьому, поняття «особисто подати» та «особисто прибути» не є тотожніми, а залишення заяви без опрацювання взагалі не передбачено. З урахуванням наведеного просить задовольнити позовні вимоги.



Ухвалою суду від 26.06.2024 відкрито провадження в адміністративній справі № 280/5857/24 та призначено розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи.



Ухвалою суду від 16.07.2024 у задоволенні заяви представника ОСОБА_1 про вжиття заходів забезпечення позову відмовлено.



Від представника третьої особи надійшла заява (вх. від 05.08.2024 № 36128) про розгляд справи за його відсутності. Пояснень щодо позовної заяви третя особа не надала.



Відповідач відзиву на позов не направив.



Частиною другою статті 175 КАС України встановлено, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.



Позивачем пред`явлено вимогу, яка згідно пункту 10 частини шостої статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України (далі КАС України) належить до справ незначної складності та підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.



Частиною п`ятою статті 262 КАС України встановлено, що суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.



Враховуючи приписи ч. 5 ст. 262 КАС України справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).



Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд звертає увагу на наступне.



ОСОБА_1 є батьком ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується свідоцтвом про народження від 25.03.2020 серії НОМЕР_1 , виданим Шевченківським районним у місті Запоріжжі відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).



Відповідно до корінця медичного висновку від 15.02.2023 № 25/6 ОСОБА_2 встановлено статус дитини з інвалідністю віком до 18 років, а відповідно до корінця медичного висновку від 15.11.2023 № 206/3 дитини з інвалідністю віком до 18 років підгрупи «А».



24.02.2023 КНП «ЦПМСД № 2» ОСОБА_2 видано індивідуальну програму реабілітації № 32/7.



ОСОБА_2 з 15.02.2023 призначено державну соціальну допомогу, отримувачем якої є його законний представник ОСОБА_1 , що підтверджується посвідченням від 01.03.2023 серії НОМЕР_2 , виданим УСЗН ЗМР по Шевченківському району.



27.05.2024 позивач засобами поштового зв`язку (листом з описом вкладення) направив відповідачу заяву про надання відстрочки від мобілізації, до якої додав нотаріально засвідчені копії: паспорту громадянина України, індивідуального податкового номеру, тимчасового посвідчення військовозобов`язаного, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження дитини, корінця медичного висновку від 15.11.2023 № 206/3, індивідуальної програми реабілітації від 24.03.2023 № 32/7, посвідчення серії НОМЕР_2 про державну соціальну допомогу.



Відповідач листом від 05.06.2024 № Ю/5459 повідомив, що у заяві щодо нормативного обґрунтування наявності підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період позивач посилається на абзац 2 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Разом з тим, згідно абзацу 2 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров`я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії). Таким чином, в заяві не вірно зазначено нормативне обгрунтування наявності підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.



Також зазначено, що чинним законодавством передбачена саме особиста подача (не поштою) заяви та документів, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку.



За зазначених обставин заяву від 27.05.2024 залишено без опрацювання.



Наведені обставини зумовили звернення ОСОБА_1 до суду з даною позовною заявою.



Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд керується наступними мотивами.



Частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.



Статтею 65 Конституції України встановлено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.



Згідно з пунктом 20 частини першої статті 106 Конституції України, Президент України приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України.



Правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв`язку з виконанням ними конституційного обов`язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, а також загальні засади проходження в Україні військової служби визначено Законом України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII (далі - Закон № 2232-XII).



Відповідно до частини першої статті 1 Закону № 2232-XII захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов`язком громадян України.



Згідно з частинами другою, третьою статті 1 Закону № 2232-XII, військовий обов`язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення (далі - Збройні Сили України та інші військові формування), посади в яких комплектуються військовослужбовцями. Військовий обов`язок включає: підготовку громадян до військової служби; приписку до призовних дільниць; прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу; проходження військової служби; виконання військового обов`язку в запасі; проходження служби у військовому резерві; дотримання правил військового обліку.



Від виконання військового обов`язку громадяни України звільняються на підставах, визначених цим Законом (ч. 5 ст. 1 Закону № 2232-XII).



Згідно з частиною першою статті 2 Закону № 2232-XII, військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров`я і віком громадян України (за винятком випадків, визначених законом), іноземців та осіб без громадянства, пов`язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.



Частиною чотирнадцятою статті 2 Закону № 2232-XII установлено, що виконання військового обов`язку в особливий період здійснюється з особливостями, визначеними цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.



Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IХ, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, постановлено:



ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб;



військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_5 , командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.



Указом Президента України від 24.02.2022 № 69/2022 постановлено оголосити та провести загальну мобілізацію.



Строк дії воєнного стану неодноразово продовжувався згідно з Указами Президента від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022, від 12.08.2022 № 573/2022, від 07.11.2022 № 757/2022, від 06.02.2023 № 58/2023, від 01.05.2023 № 254/2023, від 26.07.2023 № 451/2023, від 06.11.2023 № 734/2023, від 05.02.2024 № 49/2024, від 06.05.2024 № 271/2024, від 23.07.2024 № 469/2024.



У відповідності до пункту 5 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.



Частиною 7 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII установлено, що перевірка підстав щодо надання військовозобов`язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.



Постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 № 560 затверджено Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період (далі Порядок № 560; в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин).



Пунктом 56 Порядку № 560 визначено, що відстрочка від призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період надається військовозобов`язаним з підстав, визначених статтею 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.



Відповідно до пункту 57 Порядку № 560 для розгляду питань надання військовозобов`язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період при районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (відокремлених відділах) утворюються комісії у такому складі:



голова комісії - керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відокремленого відділу);



члени комісії - представники апарату, структурних підрозділів (освіти та науки, охорони здоров`я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центру надання адміністративних послуг) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації).



Абзацем першим пункту 58 Порядку № 560 передбачено, що за наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов`язані (крім заброньованих) особисто подають на ім`я голови комісії районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5. Заява військовозобов`язаного підлягає обов`язковій реєстрації.



За правилами пункту 60 Порядку № 560 комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.



Комісія зобов`язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.



На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформляється протоколом.



Про прийняте комісією рішення повідомляється засобами телефонного, електронного зв`язку або поштою заявнику не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення.



У разі позитивного рішення військовозобов`язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки за формою, визначеною у додатку 6.



У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов`язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за формою, визначеною у додатку 7. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.



Однак, в спірному випадку відповідач не розглянув заяву позивача від 27.05.2024 та не ухвалив рішення про надання або відмову у наданні відстрочки, а залишив заяву без опрацювання з підстав направлення її поштою, а також пославшись на неправильне зазначення позивачем норми закону, на підставі якої він просить надати відстрочку від призову на військову службу за призовом під час мобілізації.



Разом з тим, ані положення Закону № 2232-ХІІ, ані положення Порядку № 560 не передбачають обов`язку особистого відвідування особою територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подання заяви та документів на відстрочку. Обов`язок «особисто подати заяву» не означає «особисто прибути».



При цьому у спірних правовідносинах відповідач не ставив під сумнів факт, що заява про відстрочку направлена військовозобов`язаним особисто.



З огляду на наведене, суд приходить до висновку, що позивач, надіславши особисто поштовим зв`язком заяву та документи для вирішення питання про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації дотримався процедури особистого їх подання (направлення).



Отримавши таку заяву з додатками, відповідач, до компетенції якого належить вирішення питання щодо надання відстрочки, після отримання цієї заяви, повинен був прийняти відповідне рішення за наслідком її розгляду по суті щодо надання відстрочки або відмови у наданні відстрочки.



У даних правовідносинах суб`єкт владних повноважень не може утриматись від прийняття рішення, що входить до його виключної компетенції.



Крім того, посилання на те, що у заяві позивачем неправильно зазначено норму закону, на підставі якої він просить надати відстрочку від призову на військову службу за призовом під час мобілізації, не можуть слугувати підставою для залишення заяви без опрацювання.



Відсутність належним чином оформленого рішення про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації або мотивованої відмови в наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, свідчить про протиправну бездіяльність суб`єкта владних повноважень.



За таких обставин, бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо не розгляду заяви ОСОБА_1 від 27.05.2024 про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації підлягає визнанню протиправною.



Звідси, зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_1 розглянути заяву ОСОБА_1 від 27.05.2024 про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі пункту 5 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та за наслідком розгляду цієї заяви прийняти рішення про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації або мотивовану відмову в її наданні відповідно до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 № 560 забезпечить ефективне відновлення прав позивача.



Згідно з частиною першою статті 9 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.



У відповідності до вимог частини першої статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.



Відповідно до частини 2 статті 77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.



Відповідно до частини 1 статті 90 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні.



Виходячи із заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та доказів, зібраних у справі, суд дійшов висновку, що позов необхідно задовольнити.



Згідно з ч. 1 ст. 139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.



Керуючись статтями 139, 241, 243-246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, суд



ВИРІШИВ:



1. Позовну заяву ОСОБА_1 задовольнити.



2. Визнати протиправною бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо не розгляду заяви ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 27.05.2024 про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.



3. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розглянути заяву ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 27.05.2024 про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі пункту 5 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та за наслідком розгляду цієї заяви прийняти рішення про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації або мотивовану відмову в її наданні відповідно до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 № 560.



4. Судові витрати зі сплати судового збору в сумі 1 211 (одна тисяча двісті одинадцять) гривень 20 копійок присудити на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за рахунок бюджетних асигнувань ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).



Рішення суду набирає законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 293-297 Кодексу адміністративного судочинства України.



Рішення складено та підписано 15.08.2024.



Суддя Ю.П. Бойченко ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУДІМЕНЕМ УКРАЇНИРІШЕННЯ15 серпня 2024 року Справа № 280/5857/24 м.ЗапоріжжяЗапорізький окружний адміністративний суд у складі судді Бойченко Ю.П., розглянувши за правилами спрощеного, в порядку письмового провадження адміністративну справуза позовом ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 )третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 )про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити певні дії,ВСТАНОВИВ:24.06.2024 до Запорізького окружного адміністративного суду через систему «Електронний суд» надійшла позовна заява ОСОБА_1 (далі позивач) до ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі відповідач), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі третя особа), в якій позивач просить суд:визнати протиправною бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо не розгляду заяви ОСОБА_1 від 27.05.2024 про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі пункту 5 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» як особі, яка виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років;зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 розглянути заяву ОСОБА_1 від 27.05.2024 про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі пункту 5 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та за наслідком розгляду цієї заяви прийняти рішення про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації або мотивовану відмову в її наданні відповідно до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою КМУ від 16.05.2024 № 560.Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ОСОБА_1 є військовозобов`язаним в розумінні Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу». Разом із тим, позивач є батьком дитини, якій встановлено статус дитини з інвалідністю віком до 18 років. У травні 2024 року позивач направив відповідачу засобами поштового зв`язку листом з описом вкладення та рекомендованим повідомленням про вручення заяву про відстрочку від призову на військову службу, з нотаріально засвідченими копіями документів, що підтверджують вищезазначені обставини. Однак, заяву залишено без опрацювання, оскільки її подано поштою, а не особито. Позивач звертає увагу, що заяву він підписав особисто та особисто направив її відповідачу. При цьому, поняття «особисто подати» та «особисто прибути» не є тотожніми, а залишення заяви без опрацювання взагалі не передбачено. З урахуванням наведеного просить задовольнити позовні вимоги.Ухвалою суду від 26.06.2024 відкрито провадження в адміністративній справі № 280/5857/24 та призначено розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи.Ухвалою суду від 16.07.2024 у задоволенні заяви представника ОСОБА_1 про вжиття заходів забезпечення позову відмовлено.Від представника третьої особи надійшла заява (вх. від 05.08.2024 № 36128) про розгляд справи за його відсутності. Пояснень щодо позовної заяви третя особа не надала.Відповідач відзиву на позов не направив.Частиною другою статті 175 КАС України встановлено, що у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.Позивачем пред`явлено вимогу, яка згідно пункту 10 частини шостої статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України (далі КАС України) належить до справ незначної складності та підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.Частиною п`ятою статті 262 КАС України встановлено, що суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.Враховуючи приписи ч. 5 ст. 262 КАС України справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд звертає увагу на наступне.ОСОБА_1 є батьком ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується свідоцтвом про народження від 25.03.2020 серії НОМЕР_1 , виданим Шевченківським районним у місті Запоріжжі відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).Відповідно до корінця медичного висновку від 15.02.2023 № 25/6 ОСОБА_2 встановлено статус дитини з інвалідністю віком до 18 років, а відповідно до корінця медичного висновку від 15.11.2023 № 206/3 дитини з інвалідністю віком до 18 років підгрупи «А».24.02.2023 КНП «ЦПМСД № 2» ОСОБА_2 видано індивідуальну програму реабілітації № 32/7.ОСОБА_2 з 15.02.2023 призначено державну соціальну допомогу, отримувачем якої є його законний представник ОСОБА_1 , що підтверджується посвідченням від 01.03.2023 серії НОМЕР_2 , виданим УСЗН ЗМР по Шевченківському району.27.05.2024 позивач засобами поштового зв`язку (листом з описом вкладення) направив відповідачу заяву про надання відстрочки від мобілізації, до якої додав нотаріально засвідчені копії: паспорту громадянина України, індивідуального податкового номеру, тимчасового посвідчення військовозобов`язаного, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження дитини, корінця медичного висновку від 15.11.2023 № 206/3, індивідуальної програми реабілітації від 24.03.2023 № 32/7, посвідчення серії НОМЕР_2 про державну соціальну допомогу.Відповідач листом від 05.06.2024 № Ю/5459 повідомив, що у заяві щодо нормативного обґрунтування наявності підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період позивач посилається на абзац 2 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Разом з тим, згідно абзацу 2 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров`я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії). Таким чином, в заяві не вірно зазначено нормативне обгрунтування наявності підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.Також зазначено, що чинним законодавством передбачена саме особиста подача (не поштою) заяви та документів, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку.За зазначених обставин заяву від 27.05.2024 залишено без опрацювання.Наведені обставини зумовили звернення ОСОБА_1 до суду з даною позовною заявою.Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд керується наступними мотивами.Частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.Статтею 65 Конституції України встановлено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.Згідно з пунктом 20 частини першої статті 106 Конституції України, Президент України приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України.Правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв`язку з виконанням ними конституційного обов`язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, а також загальні засади проходження в Україні військової служби визначено Законом України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII (далі - Закон № 2232-XII).Відповідно до частини першої статті 1 Закону № 2232-XII захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов`язком громадян України.Згідно з частинами другою, третьою статті 1 Закону № 2232-XII, військовий обов`язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення (далі - Збройні Сили України та інші військові формування), посади в яких комплектуються військовослужбовцями. Військовий обов`язок включає: підготовку громадян до військової служби; приписку до призовних дільниць; прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу; проходження військової служби; виконання військового обов`язку в запасі; проходження служби у військовому резерві; дотримання правил військового обліку.Від виконання військового обов`язку громадяни України звільняються на підставах, визначених цим Законом (ч. 5 ст. 1 Закону № 2232-XII).Згідно з частиною першою статті 2 Закону № 2232-XII, військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров`я і віком громадян України (за винятком випадків, визначених законом), іноземців та осіб без громадянства, пов`язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.Частиною чотирнадцятою статті 2 Закону № 2232-XII установлено, що виконання військового обов`язку в особливий період здійснюється з особливостями, визначеними цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IХ, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, постановлено:ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб;військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_5 , командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.Указом Президента України від 24.02.2022 № 69/2022 постановлено оголосити та провести загальну мобілізацію.Строк дії воєнного стану неодноразово продовжувався згідно з Указами Президента від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022, від 12.08.2022 № 573/2022, від 07.11.2022 № 757/2022, від 06.02.2023 № 58/2023, від 01.05.2023 № 254/2023, від 26.07.2023 № 451/2023, від 06.11.2023 № 734/2023, від 05.02.2024 № 49/2024, від 06.05.2024 № 271/2024, від 23.07.2024 № 469/2024.У відповідності до пункту 5 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.Частиною 7 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII установлено, що перевірка підстав щодо надання військовозобов`язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.Постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 № 560 затверджено Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період (далі Порядок № 560; в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин).Пунктом 56 Порядку № 560 визначено, що відстрочка від призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період надається військовозобов`язаним з підстав, визначених статтею 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.Відповідно до пункту 57 Порядку № 560 для розгляду питань надання військовозобов`язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період при районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (відокремлених відділах) утворюються комісії у такому складі:голова комісії - керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відокремленого відділу);члени комісії - представники апарату, структурних підрозділів (освіти та науки, охорони здоров`я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центру надання адміністративних послуг) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації).Абзацем першим пункту 58 Порядку № 560 передбачено, що за наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов`язані (крім заброньованих) особисто подають на ім`я голови комісії районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5. Заява військовозобов`язаного підлягає обов`язковій реєстрації.За правилами пункту 60 Порядку № 560 комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.Комісія зобов`язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформляється протоколом.Про прийняте комісією рішення повідомляється засобами телефонного, електронного зв`язку або поштою заявнику не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення.У разі позитивного рішення військовозобов`язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки за формою, визначеною у додатку 6.У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов`язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за формою, визначеною у додатку 7. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.Однак, в спірному випадку відповідач не розглянув заяву позивача від 27.05.2024 та не ухвалив рішення про надання або відмову у наданні відстрочки, а залишив заяву без опрацювання з підстав направлення її поштою, а також пославшись на неправильне зазначення позивачем норми закону, на підставі якої він просить надати відстрочку від призову на військову службу за призовом під час мобілізації.Разом з тим, ані положення Закону № 2232-ХІІ, ані положення Порядку № 560 не передбачають обов`язку особистого відвідування особою територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подання заяви та документів на відстрочку. Обов`язок «особисто подати заяву» не означає «особисто прибути».При цьому у спірних правовідносинах відповідач не ставив під сумнів факт, що заява про відстрочку направлена військовозобов`язаним особисто.З огляду на наведене, суд приходить до висновку, що позивач, надіславши особисто поштовим зв`язком заяву та документи для вирішення питання про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації дотримався процедури особистого їх подання (направлення).Отримавши таку заяву з додатками, відповідач, до компетенції якого належить вирішення питання щодо надання відстрочки, після отримання цієї заяви, повинен був прийняти відповідне рішення за наслідком її розгляду по суті щодо надання відстрочки або відмови у наданні відстрочки.У даних правовідносинах суб`єкт владних повноважень не може утриматись від прийняття рішення, що входить до його виключної компетенції.Крім того, посилання на те, що у заяві позивачем неправильно зазначено норму закону, на підставі якої він просить надати відстрочку від призову на військову службу за призовом під час мобілізації, не можуть слугувати підставою для залишення заяви без опрацювання.Відсутність належним чином оформленого рішення про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації або мотивованої відмови в наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, свідчить про протиправну бездіяльність суб`єкта владних повноважень.За таких обставин, бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо не розгляду заяви ОСОБА_1 від 27.05.2024 про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації підлягає визнанню протиправною.Звідси, зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_1 розглянути заяву ОСОБА_1 від 27.05.2024 про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі пункту 5 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та за наслідком розгляду цієї заяви прийняти рішення про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації або мотивовану відмову в її наданні відповідно до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 № 560 забезпечить ефективне відновлення прав позивача.Згідно з частиною першою статті 9 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.У відповідності до вимог частини першої статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.Відповідно до частини 2 статті 77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.Відповідно до частини 1 статті 90 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні.Виходячи із заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та доказів, зібраних у справі, суд дійшов висновку, що позов необхідно задовольнити.Згідно з ч. 1 ст. 139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.Керуючись статтями 139, 241, 243-246, 250 Кодексу адміністративного судочинства України, судВИРІШИВ:1. Позовну заяву ОСОБА_1 задовольнити.2. Визнати протиправною бездіяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо не розгляду заяви ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 27.05.2024 про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.3. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розглянути заяву ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 27.05.2024 про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на підставі пункту 5 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та за наслідком розгляду цієї заяви прийняти рішення про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації або мотивовану відмову в її наданні відповідно до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 № 560.4. Судові витрати зі сплати судового збору в сумі 1 211 (одна тисяча двісті одинадцять) гривень 20 копійок присудити на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за рахунок бюджетних асигнувань ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).Рішення суду набирає законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 293-297 Кодексу адміністративного судочинства України.Рішення складено та підписано 15.08.2024.Суддя Ю.П. Бойченко sens

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