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Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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Додано: П'ят 06 вер, 2024 11:02
sens написав:
Тільки після останнього,буде на руках ВОД.
Можна отримати еВОД, який прирівняний до ВОД.
sens написав:
Фактично для роботодавця є обов'язок повідомити про нового співробітника,так і новий співробітник зобов'язаний особисто також повідомити тцк
повинен бути проміжок часу, протягом якого про необхідно повідомити. Якщо в особі все більш-менш добре з військовим обліком і роботодавець відноситься до критичної інфраструктури, то протягом 2-3 днів військовозобов'язаного можна забронювати (доба на подання відомостей до ПФУ, інший час на бронювання через Дію).
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Howl
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Додано: П'ят 06 вер, 2024 11:56
Howl написав: sens написав:
Тільки після останнього,буде на руках ВОД.
Можна отримати еВОД, який прирівняний до ВОД.
sens написав:
Фактично для роботодавця є обов'язок повідомити про нового співробітника,так і новий співробітник зобов'язаний особисто також повідомити тцк
повинен бути проміжок часу, протягом якого про необхідно повідомити. Якщо в особі все більш-менш добре з військовим обліком і роботодавець відноситься до критичної інфраструктури, то протягом 2-3 днів військовозобов'язаного можна забронювати (доба на подання відомостей до ПФУ, інший час на бронювання через Дію).
У мене позиція роботодавця,який готує для себе заміну.
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sens
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Додано: Суб 07 вер, 2024 07:49
Суд отменил постановление ТЦК о штрафе на 17 тыс грн за неявку в ТЦК при смене статуса призывника на военнообязанного
30.06.24 истец почтой получил постановление ТЦК о штрафе 17 тыс грн по ч.3 ст.210 КУпАП.
Основанием было достижение им в 2017 году 27 лет, когда, по мнению ТЦК, он обязан был явиться для постановки на учет как военнообязанный, а его неявка означает, что он с 2017 года и по день вынесения постановления фактически не стоял на учете.
Истец же указал, что в 2017 году он являлся в военкомат для смены военно-учетных документов, но ему отказали в связи с отсутствием военных билетов и обещали вызвать,
после чего повесток из военкомата он не получал.
Кроме того, истец отрицает, что он был уведомлен о рассмотрении дела и не явился.
Суд отметил:
- отсутствуют доказательства принятия ответчиком мер для постановки истца на учет;
- отсутствуют доказательства смены места жительства истцом с 2017 года;
- истец не мог совершить правонарушение по ч.3 ст.210 КУпАП с 2017 года, поскольку изменения в ЗУ «О воинской обязанности и воинской службе» и норма ч.3 ст.210 КУпАП введены в действие только 19.05.24, поэтому привлечение истца 21.06.24 к админответственности по ч.3 ст.210 КУпАП невозможно, потому что закон, который ухудшает положение, не имеет ретроспективного действия.
Учитывая вышеизложенное, а также отсутствие достаточных доказательств вины истца, Ямпольский райсуд Винницкой области решением от 29.07.24 в деле №153/989/24 иск удовлетворил, постановление ТЦК о привлечении к админответственности и наложении штрафа отменил, а само производство по административному делу закрыл.
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sens
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Додано: Суб 07 вер, 2024 08:04
🔔Понад 500 тис. українців отримали відстрочку від армії: де броні більше та чому
У 2024 році українська влада на 10,2% збільшила загальну кількість броні/відстрочок від військової служби: на кінець серпня Мінекономіки надало їх для 582 тис. осіб. При цьому відразу втричі зросла кількість бронювань у фінансовому секторі. «Мінфін» отримав останні офіційні дані від уряду та з'ясував кількість відстрочок для Національного банку.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 19:59
🧐 ХАБАР ЗА ВИХІД З ТЦК
▪️Корупцією і зловживанням ТЦК вже нікого не здивуєш, але трапляються випадки, які звертають на себе увагу. В Одесі військкоми вигадали спосіб здирництва навіть з тих громадян, які мають законні підстави на отримання відстрочки від мобілізації або взагалі не підлягають мобілізації.
▪️Щоб підтвердити свої права чи оновити дані людина має відвідати ТЦК за місцем обліку - потрапити туди не просто - повільною роботою і бюрократичною тяганиною навмисне створені черги аби за допомогою бігунків прискорено вирішувати питання за гроші.
🔺Проте ще важче вийти з ТЦК, адже доки військовозобовʼязані, які мають право на відстрочку, належно її не оформили - вони підлягають мобілізації на загальних підставах. Доки у ТЦК не прийняли рішення про законність підстав і документів, що дають право на відстрочку, військовозобовʼязаний вважається придатним і на етапі погодження може бути примусово мобілізованим. За право безперешкодно вийти з ТЦК, щоб потім повернутися за довідкою про відстрочку беруть хабар від 500$ до 1000$.
▪️Поки такий спосіб незаконного збагачення застосовують не масово, але кілька випадків нам вже відомі і правоохоронні органи мають звернути на це увагу.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 20:23
Задачка на логику и математическое мышление.
Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Руслан Горбенко, в эфире телемарафона "Новости LIVE" рассказал, что за все время войны зафиксировано 80 тысяч случаев СЗЧ (самовільне залишення частини).
Между тем журналист Владимир Бойко, считает, что дезертиров в Украине гораздо больше, чем сообщают власти.
По состоянию на апрель 2023 года в Украине есть 101 учреждение исполнения наказаний. 11 из них оказались на временно оккупированной территории, четыре – деоккупировали после освобождения части территорий Николаевской и Херсонской областей.
В 101 учреждении может разместиться 78705 человек. По состоянию на апрель 2023 года в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах содержалось 42902 человека.
СЗЧ - тюремный срок.
Уклонение от мобилизации - тюремный срок.
Тюрьмы заняты, судя по статистике.
Теперь математический вопрос.
Каким образом и, главное, куда посадить всех, ведь если даже 30% СЗЧ вернётся на службу и не подпадут под наказание, то что делать с остальными СЗЧ и уклонистами?
Риторический вопрос.
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Додано: Вів 10 вер, 2024 14:51
Юридическая математика
450 тысяч долларов изъяли во время обыска у руководителя Бучанского ТЦК
1 млн грн (24 тысячи долларов❗️) - залог, назначенный судом...
Но что-то пошло не так: новое подозрение и теперь залог - 18 млн. грн.
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