Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Обожаю математику. Считаем вместе.
«С 19 мая по 1 сентября в Полтавской области составлено 2190 протоколов для привлечения к админответственности по ст.210 КУпАП «Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе».
В результате уплаты штрафов в госбюджет поступило почти 3,5 млн гривен», – отметил Истомин.
Теперь к математике.
2190 протоколов составлено, а значит предполагает минимальный штраф 17 000 грн умноженный на 2190 = 37 млн. 230 тыс грн.
А в бюджет поступило 3 млн 500 тыс.
А это - 9,4% от суммы, которая должна была бы поступить в бюджет. Даже если округлить до 10%, то с десяти постановлений оплачивают только одно. Эффективность - сами видите)
Вопрос. Неужели идет отмена постановлений ? А почему?