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Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 17:43

Штрафи

Обожаю математику. Считаем вместе.

«С 19 мая по 1 сентября в Полтавской области составлено 2190 протоколов для привлечения к админответственности по ст.210 КУпАП «Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе».

В результате уплаты штрафов в госбюджет поступило почти 3,5 млн гривен», – отметил Истомин.

Теперь к математике.

2190 протоколов составлено, а значит предполагает минимальный штраф 17 000 грн умноженный на 2190 = 37 млн. 230 тыс грн.
А в бюджет поступило 3 млн 500 тыс.

А это - 9,4% от суммы, которая должна была бы поступить в бюджет. Даже если округлить до 10%, то с десяти постановлений оплачивают только одно. Эффективность - сами видите)

Вопрос. Неужели идет отмена постановлений ? А почему?
sens
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