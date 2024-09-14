Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

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Додано: Суб 14 вер, 2024 12:16
Andrey2512 , тих, хто на обліку, теж в бусік, якщо немає підстав для відстрочки.
Додано: Суб 14 вер, 2024 17:43
Штрафи
Обожаю математику. Считаем вместе.
«С 19 мая по 1 сентября в Полтавской области составлено 2190 протоколов для привлечения к админответственности по ст.210 КУпАП «Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе».
В результате уплаты штрафов в госбюджет поступило почти 3,5 млн гривен», – отметил Истомин.
Теперь к математике.
2190 протоколов составлено, а значит предполагает минимальный штраф 17 000 грн умноженный на 2190 = 37 млн. 230 тыс грн.
А в бюджет поступило 3 млн 500 тыс.
А это - 9,4% от суммы, которая должна была бы поступить в бюджет. Даже если округлить до 10%, то с десяти постановлений оплачивают только одно. Эффективность - сами видите)
Вопрос. Неужели идет отмена постановлений ? А почему?
Додано: Суб 14 вер, 2024 22:05
З урахуванням цифровізації багатьох процесів процес стягнення може бути досить швидким, і боржники, які злісно ухиляються від мобілізації, можуть в один день опинитися без коштів (спочатку) і майна (якщо коштів на рахунку недостатньо).
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