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Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:16

Andrey2512 , тих, хто на обліку, теж в бусік, якщо немає підстав для відстрочки.
electrokatze77
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 17:43

Штрафи

Обожаю математику. Считаем вместе.

«С 19 мая по 1 сентября в Полтавской области составлено 2190 протоколов для привлечения к админответственности по ст.210 КУпАП «Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе».

В результате уплаты штрафов в госбюджет поступило почти 3,5 млн гривен», – отметил Истомин.

Теперь к математике.

2190 протоколов составлено, а значит предполагает минимальный штраф 17 000 грн умноженный на 2190 = 37 млн. 230 тыс грн.
А в бюджет поступило 3 млн 500 тыс.

А это - 9,4% от суммы, которая должна была бы поступить в бюджет. Даже если округлить до 10%, то с десяти постановлений оплачивают только одно. Эффективность - сами видите)

Вопрос. Неужели идет отмена постановлений ? А почему?
sens
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 22:05

https://sud.ua/uk/news/publication/3104 ... y-sluzhboy

З урахуванням цифровізації багатьох процесів процес стягнення може бути досить швидким, і боржники, які злісно ухиляються від мобілізації, можуть в один день опинитися без коштів (спочатку) і майна (якщо коштів на рахунку недостатньо).
sens
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 23:52

  sens написав:А это - 9,4% от суммы, которая должна была бы поступить в бюджет. Даже если округлить до 10%, то с десяти постановлений оплачивают только одно. Эффективность - сами видите)
Вопрос. Неужели идет отмена постановлений ? А почему?


Нічого собі, яка юридично освічена нація, некваліфіковані ТЦК які виписували штраф, швидкі суди і дешеві адвокати, якщо 9 з 10 йдуть в суд і перемагають. Поставив би на те, що 9 з 10 попадуть на подвійний штраф, або до кінця життя не будуть користуватися банківськими послугами
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 05:33

Еще вопрос открытый , что дешевле выйдет - пользоваться услугами адвокатов (толкового еще найти нужно) , которые содрут три шкуры с нулевым результатом , или оплатить тот штраф, когда/если появится... :roll: :roll:


Ну и где просматривать "онлайн" эти штрафы, пока они еще не попали в выконавчу службу, так достоверно и не понятно, кстати...
a77
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 07:32

  a77 написав:Еще вопрос открытый , что дешевле выйдет - пользоваться услугами адвокатов (толкового еще найти нужно) , которые содрут три шкуры с нулевым результатом , или оплатить тот штраф, когда/если появится... :roll: :roll:


Ну и где просматривать "онлайн" эти штрафы, пока они еще не попали в выконавчу службу, так достоверно и не понятно, кстати...


Є відоме посилання,коштує всіх грошей світу - приблизно 99 грн
sens
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 07:36

  dr_bastm написав:
  sens написав:А это - 9,4% от суммы, которая должна была бы поступить в бюджет. Даже если округлить до 10%, то с десяти постановлений оплачивают только одно. Эффективность - сами видите)
Вопрос. Неужели идет отмена постановлений ? А почему?


Нічого собі, яка юридично освічена нація, некваліфіковані ТЦК які виписували штраф, швидкі суди і дешеві адвокати, якщо 9 з 10 йдуть в суд і перемагають. Поставив би на те, що 9 з 10 попадуть на подвійний штраф, або до кінця життя не будуть користуватися банківськими послугами

В середньому від 8000 грн . Також в суд подається клопотання про додаткове рішення на компенсацію правової допомоги, також якщо є підтвердження і докази ваших страждань - компенсації моральної шкоди. Наприклад якщо є задокументовано факт побиття працівниками тцк і є інформація паперова ( довідка ) зі швидкої
sens
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:33

  sens написав:
  a77 написав:Еще вопрос открытый , что дешевле выйдет - пользоваться услугами адвокатов (толкового еще найти нужно) , которые содрут три шкуры с нулевым результатом , или оплатить тот штраф, когда/если появится... :roll: :roll:


Ну и где просматривать "онлайн" эти штрафы, пока они еще не попали в выконавчу службу, так достоверно и не понятно, кстати...


Є відоме посилання,коштує всіх грошей світу - приблизно 99 грн



Если вы про это https://opendatabot.ua/open/tck-fines
то там данные из АСВП, когда уже стадия выконавчого провадження :D - там ниже под синей кнопкой 99 грн пишется.
Перевірити виконавче провадження за штрафом ТЦК можливо за допомогою сервісу Опендатабот. Для такої перевірки особі необхідно ввести свої ПІБ та дату народження. За результатом перевірки особа отримає довідку про відсутність або наявність відкритих щодо неї виконавчих проваджень.

И эти данные можно узнать и за 0 грн с сайта минюста. :D

А мне надо данные о штрафе ДО стадии выконавчого. :D
a77
 
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