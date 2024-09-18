Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Додано: Сер 18 вер, 2024 06:54
Доброго ранку!
Бачив в своєму житті на власні очі різні речі тільки коли один раз чи два рази - мені чомусь здавалося що це помилка одного працівника на місці. Частіше з 2023 року почали з'являтися новини як пакують керівника тцк і проводять обшук ,знаходять величезні кошти. З власного досвіду, через постійні переміщення по Україні, можу донести думку що якщо в Києві достатньо пред'явити лише смартфон і дія з резерв ,то в Харкові чи Одесі і не дай Боже біля кордону з Угорщиною чи Польщею - вам обов'язково (!!!!) треба мати паперову форми документів. ТЦК вод з резерв не визнає , на місцях в очі кажуть без ВЛК це не той документ. Так що хто пише що держава в смартфоні, це тільки не для прикордонної служби або тцк. Від себе додам - якщо ви маєте на момент перевірки документів 100% бронювання або відстрочку або навіть вас знято назавжди з обліку , втрата часу, дуже негідне ставлення та емоційне навантаження вам гарантовано Державою .