RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 13:04

‼️В УКРАЇНІ ПЛАНУЮТЬ АВТОМАТИЗУВАТИ ВРУЧЕННЯ ПОВІСТОК

💁‍♂️Повістку можна буде генерувати в реєстрі Оберіг, підписувати електронним підписом начальника ТЦК ТА не роздруковувати в ТЦК.

💁‍♂️Повістка буде йти на централізований друк, звідти – на Укрпошту і НАДАЛІ доставлятися адресату - Начальник Управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий

❗️Повістку можна буде перевірити у «Резерві+» через сканер QR
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17776
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 12:14

Штрафи приготуватися

https://sud.ua/uk/news/publication/3107 ... e-klientov
Банківська таємниця того , все для рідної поліції і бюджету.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17776
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 06:54

ТЦК і МО

Доброго ранку!
Бачив в своєму житті на власні очі різні речі тільки коли один раз чи два рази - мені чомусь здавалося що це помилка одного працівника на місці. Частіше з 2023 року почали з'являтися новини як пакують керівника тцк і проводять обшук ,знаходять величезні кошти. З власного досвіду, через постійні переміщення по Україні, можу донести думку що якщо в Києві достатньо пред'явити лише смартфон і дія з резерв ,то в Харкові чи Одесі і не дай Боже біля кордону з Угорщиною чи Польщею - вам обов'язково (!!!!) треба мати паперову форми документів. ТЦК вод з резерв не визнає , на місцях в очі кажуть без ВЛК це не той документ. Так що хто пише що держава в смартфоні, це тільки не для прикордонної служби або тцк. Від себе додам - якщо ви маєте на момент перевірки документів 100% бронювання або відстрочку або навіть вас знято назавжди з обліку , втрата часу, дуже негідне ставлення та емоційне навантаження вам гарантовано Державою .
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17776
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 08:45

https://www.ukr.net/news/details/society/105960268.html

Бажано роздрукувати.

https://www.mil.gov.ua/kontakti/garyacha-liniya.html

Також додатково скаргу на дії працівників зафіксувати на папері і отримати вхідний номер.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17776
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:50

Резерв+

Як змінити номер телефону та електронну пошту,чи пускає якщо є відмінним з банком який надав інформацію
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17776
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:33

Оновлення даних?

❗️Викрали, побили, змусили забрати заяву до поліції: в Мукачеві «мобілізували» співвласника мережі книгарень

🏭Підприємця в Мукачеві незаконно затримують та доставляють до ТЦК та СП. З ним їде дружина. Чоловіка швидко визнають придатним, а коли подружжя вирішує оскаржити рішення, вдаються до катування. Співробітники ТЦК побили обох і змусили записати відео в якому вони стверджують, що не мають претензій. Дружина погодилася, бо боялась, що чоловіка знову катуватимуть. Наразі зв’язок з Олександром відсутній.

🚩Дії співробітників Мукачівського РТЦК та СП — це очевидне порушення кількох статей Кримінального кодексу України: незаконне затримання, катування, фізичний примус…
Не кажучи вже про порушення Конституції. Такі дії ТЦК незаконні, і з цим потрібно боротися.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17776
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 17181920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4261)
19.09.2024 12:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.