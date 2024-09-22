Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Доброго ранку! Бачив в своєму житті на власні очі різні речі тільки коли один раз чи два рази - мені чомусь здавалося що це помилка одного працівника на місці. Частіше з 2023 року почали з'являтися новини як пакують керівника тцк і проводять обшук ,знаходять величезні кошти. З власного досвіду, через постійні переміщення по Україні, можу донести думку що якщо в Києві достатньо пред'явити лише смартфон і дія з резерв ,то в Харкові чи Одесі і не дай Боже біля кордону з Угорщиною чи Польщею - вам обов'язково (!!!!) треба мати паперову форми документів. ТЦК вод з резерв не визнає , на місцях в очі кажуть без ВЛК це не той документ. Так що хто пише що держава в смартфоні, це тільки не для прикордонної служби або тцк. Від себе додам - якщо ви маєте на момент перевірки документів 100% бронювання або відстрочку або навіть вас знято назавжди з обліку , втрата часу, дуже негідне ставлення та емоційне навантаження вам гарантовано Державою .
❗️Викрали, побили, змусили забрати заяву до поліції: в Мукачеві «мобілізували» співвласника мережі книгарень
🏭Підприємця в Мукачеві незаконно затримують та доставляють до ТЦК та СП. З ним їде дружина. Чоловіка швидко визнають придатним, а коли подружжя вирішує оскаржити рішення, вдаються до катування. Співробітники ТЦК побили обох і змусили записати відео в якому вони стверджують, що не мають претензій. Дружина погодилася, бо боялась, що чоловіка знову катуватимуть. Наразі зв’язок з Олександром відсутній.
🚩Дії співробітників Мукачівського РТЦК та СП — це очевидне порушення кількох статей Кримінального кодексу України: незаконне затримання, катування, фізичний примус… Не кажучи вже про порушення Конституції. Такі дії ТЦК незаконні, і з цим потрібно боротися.
Військовозобов'язані до 25 років не підлягають мобілізації.
☝🏻Якщо до цього ви зустрічали ситуації, коли чоловіків до 25 років все таки мобілізували - то це несправедливо. Врешті, законодавці врегулювали це питання і закон №11379 для військовозобов'язаних до 25 років прийняли за основу.
ℹ️Ось ключове з нього: - військовозобов’язані до 25 років, яких визнали непридатними до військової служби у мирний час чи обмежено придатними для служби у воєнний час, не підлягають мобілізації під час воєнного стану, або ж можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.
📃До того ж, врегулювали норми щодо вже мобілізованих чоловіків молодше призовного віку. Отже, військовослужбовці, що проходять службу під час мобілізації та які визнані непридатними до військової служби у мирний час чи обмежено придатними для служби, та які не досягли 25-річного віку можуть бути звільнені з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.