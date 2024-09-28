Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Додано: П'ят 27 вер, 2024 09:03

​⏳ На даний час ще вирішувались організаційні питання щодо укладення Міноборони відповідних договорів про централізований друк та розсилку повісток, але приблизно за місяць вже варто очікувати централізовану розсилку повісток поштою, а ще за 2-3 місяці й накладення штрафів за неявку по цим повісткам.



Тому вже за 1-2 місяці всім, хто уточнив свої персональні дані через ЦНАП або додаток "Резерв+", варто приготуватись до отримання повісток про виклик до ТЦК для проходження ВЛК. Тоді дійсно накладення штрафів стане масовим і може значно зрости. Проте виникає ще одне питання.



🔷 ЧИ Є ШАНСИ ОСКАРЖИТИ ТАКІ ШТРАФИ?



Я вважаю, що так. Аргументую.



📝 ПО-ПЕРШЕ, якщо військовозобов’язаний не з’явився по повістці, то ТЦК не має права заочно розглядати справу про адміністративне правопорушення і штрафувати.



КУпАП чітко визначає, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.



💡 Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.



⚖️ Тобто, перед тим, як розглянути справу про адмінправопорушення та накласти штраф, ТЦК зобов’язаний надіслати громадянину повістку про виклик його до ТЦК для розгляду справи про адміністративне правопорушення. На відміну від повісток про виклик до ТЦК за законодавством про мобілізацію, повістка про виклик для розгляду справи про адмінправопорушення надсилається за правилами КУпАПу, а тому повинна бути особисто врученою.



📲 З практики скажу, що зазвичай громадяни дізнаються про накладення на них штрафів за статтями 210 чи 210-1 КУпАП, коли на їх мобільний додаток Дія надходить постанова про відкриття виконавчого провадження про примусове стягнення штрафу. При цьому ТЦК розглядає справу заочно, без їх участі та ніяких викликів про прибуття для розгляду справи їм не надсилалося. А це є прямим порушенням закону!



💻 ПО-ДРУГЕ, ТЦК має доступ до всіх державних реєстрів, інформаційно-комунікаційних систем та баз даних, які містять персональні дані, визначені у законі "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів".



⚖️ Тому у разі винесення штрафів за не уточнення персональних даних, ТЦК потрібно буде доводити у суді неможливість отримати інформацію про персональні дані військовозобов’язаного у цих вищевказаних базах, реєстрах і системах.



Вже є низка судових рішень про скасування постанов ТЦК за не уточнення персональних даних, оскільки такі дані ТЦК був повинен отримати самостійно з реєстрів та баз даних, до яких має доступ в електронному вигляді.



🔷 А ЩО З ОБМЕЖЕННЯМ ПРАВА КЕРУВАННЯ?



❌ Отже, як ми з’ясували, штрафи – будуть. А от обмежень у праві керування не варто чекати. Чому? Бо це потребує великих зусиль.



📝 Якщо пам’ятаєте, механізм наступний: відправити вимогу – отримати відповідь, звернутися до поліції – отримати відповідь, потім подати заяву до суду, а її можуть повернути і т. п.



🏢 Це довгий і складний шлях, який потребує людей та головне – юридичного досвіду. Це все дуже затяжна справа, а тому нікому не потрібна. Чого не скажеш за постанову зі штрафом, яку просто шльопнув після отримання повідомлення про вручення листа, а вірніше не вручення, яке фактично теж буде врученим (про це записував відео): такий-то громадянин не з’явився такого-то числа до такого-то ТЦК і все. А далі хочете оскаржувати – вперед до суду.



🔷 ВИСНОВОК



✅ Масове накладення штрафів буде вже за кілька місяців.



✅ Обмеження у праві керування можна не чекати, принаймні масового.



✅ Винесену стосовно вас постанову ТЦК про накладення адмінштрафу можна оскаржити в суді.