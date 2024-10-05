Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Автор не знаю,мені переслали
По-друге, щодо послуг і їх собівартості - треба вирішувати,або у армію,або штраф.
По-третє, якщо ви не маєте коштів на рахунках, немаєте рухомого і нерухомого майна то можете й далі спокійно працювати неофіційно онлайн/оффлайн
По-четверте, можна робити окремі клопотання на сплату правової допомоги - головне щоб ваш захисник тверезо оцінював свою жадібність і ваші можливості.
Від себе додам,хто мовчки чекає має достатньо коштів щоб зробити не по Закону і спокійно працювати.