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Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 19:44

Автор не знаю,мені переслали
По-друге, щодо послуг і їх собівартості - треба вирішувати,або у армію,або штраф.
По-третє, якщо ви не маєте коштів на рахунках, немаєте рухомого і нерухомого майна то можете й далі спокійно працювати неофіційно онлайн/оффлайн
По-четверте, можна робити окремі клопотання на сплату правової допомоги - головне щоб ваш захисник тверезо оцінював свою жадібність і ваші можливості.
Від себе додам,хто мовчки чекає має достатньо коштів щоб зробити не по Закону і спокійно працювати.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 06:50

​КАБМІН ВДВІЧІ СКОРОТИВ ТЕРМІН ЯВКИ ДО ТЦК ЗА ПОВІСТКОЮ

Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою з 14 днів до 7 днів з населеного пункту, що є адміністративним центром області.

🏢 Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Про це йдеться у постанові від 1 жовтня 2024 р. № 1134, передає “Главком”.

Уряд встановив, що прибути до ТЦК за повісткою з населеного пункту, що є адміністративним центром області, потрібно протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб.



Урядова постанова встановлює строк надсилання повістки заздалегідь для ТЦК! Тому так, його дійсно скоротили з 14 днів до 7\10.

Водночас явка військовозобов’язаного має відбутися не через 14, 10, або 7 днів.

З'явитися до ТЦК необхідно саме на вказану в повістці дату виклику!
sens
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  #<1 ... 18192021
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