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Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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Додано: Суб 28 вер, 2024 19:44
Автор не знаю,мені переслали
По-друге, щодо послуг і їх собівартості - треба вирішувати,або у армію,або штраф.
По-третє, якщо ви не маєте коштів на рахунках, немаєте рухомого і нерухомого майна то можете й далі спокійно працювати неофіційно онлайн/оффлайн
По-четверте, можна робити окремі клопотання на сплату правової допомоги - головне щоб ваш захисник тверезо оцінював свою жадібність і ваші можливості.
Від себе додам,хто мовчки чекає має достатньо коштів щоб зробити не по Закону і спокійно працювати.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 06:50
КАБМІН ВДВІЧІ СКОРОТИВ ТЕРМІН ЯВКИ ДО ТЦК ЗА ПОВІСТКОЮ
Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою з 14 днів до 7 днів з населеного пункту, що є адміністративним центром області.
🏢 Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Про це йдеться у постанові від 1 жовтня 2024 р. № 1134, передає “Главком”.
Уряд встановив, що прибути до ТЦК за повісткою з населеного пункту, що є адміністративним центром області, потрібно протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб.
Урядова постанова встановлює строк надсилання повістки заздалегідь для ТЦК! Тому так, його дійсно скоротили з 14 днів до 7\10.
Водночас явка військовозобов’язаного має відбутися не через 14, 10, або 7 днів.
З'явитися до ТЦК необхідно саме на вказану в повістці дату виклику!
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Додано: Нед 06 жов, 2024 20:25
ТЦК отказывает в предоставлении отсрочки от призыва – как обжаловать отказ?
Отказ в отсрочке от призыва является проблемой, с которой часто сталкиваются военнообязанные граждане Украины. Следует отметить, что нередко такой отказ противоречит действующему законодательству. Независимо от того, какие основания для отсрочки имеет военнообязанный – будь то обучение, семейные обстоятельства или состояние здоровья – каждый имеет право на справедливое рассмотрение своей конкретной ситуации. А в случае необоснованного отказа от предоставления отсрочки – на обжалование такого решения ТЦК и СП.
Вариантов обжалования решения об отказе в предоставлении отсрочки два:
1. Внесудебное обжалование действий ТЦК и СП
Если вам отказали в отсрочке, вы можете подать жалобу в Министерство обороны или обратиться с жалобой к руководителю Центра комплектования и социальной поддержки. Для этого нужно составить заявление (допускается произвольная форма жалобы), указав свои контактные данные и описав все обстоятельства дела, в частности, нарушения, с которыми вы столкнулись. К заявлению следует добавить подтверждающие документы: удостоверения, справки, дающие право на отсрочку, свидетельства очевидцев, жалобы, письменный отказ от ТЦК и СП.
2. Судебное обжалование решений ТЦК и СП
В случае неправомерного отказа в предоставлении отсрочки вы имеете право обратиться в административный суд. Сначала необходимо собрать все необходимые доказательства: копии документов, касающихся дела (повестки, решения ТЦК и СП, медицинские справки и т.п.), свидетельские показания и добавить отказ обжалуемого ТЦК и СП. Далее следует составить исковое заявление, где указываются все детали: дата событий, место и соответствующий орган, принявший решение. Конечно, можно составить и подать иск самостоятельно по примерам уже имеющимся в интернете, однако, надежнее и эффективнее будет обратиться за правовой помощью к профессиональному юристу. Согласно закону, срок подачи иска в административный суд составляет шесть месяцев с момента, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав. В некоторых случаях этот срок может быть продлен или сокращен. Но когда речь идет об отказе в предоставлении отсрочки от призыва, то целесообразно начать процедуру обжалования такого решения ТЦК и СП немедленно, ведь пока у вас нет отсрочки, то в любой момент вам может быть вручена повестка.
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