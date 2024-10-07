RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 19:44

Автор не знаю,мені переслали
По-друге, щодо послуг і їх собівартості - треба вирішувати,або у армію,або штраф.
По-третє, якщо ви не маєте коштів на рахунках, немаєте рухомого і нерухомого майна то можете й далі спокійно працювати неофіційно онлайн/оффлайн
По-четверте, можна робити окремі клопотання на сплату правової допомоги - головне щоб ваш захисник тверезо оцінював свою жадібність і ваші можливості.
Від себе додам,хто мовчки чекає має достатньо коштів щоб зробити не по Закону і спокійно працювати.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17932
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 06:50

​КАБМІН ВДВІЧІ СКОРОТИВ ТЕРМІН ЯВКИ ДО ТЦК ЗА ПОВІСТКОЮ

Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою з 14 днів до 7 днів з населеного пункту, що є адміністративним центром області.

🏢 Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Про це йдеться у постанові від 1 жовтня 2024 р. № 1134, передає “Главком”.

Уряд встановив, що прибути до ТЦК за повісткою з населеного пункту, що є адміністративним центром області, потрібно протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб.



Урядова постанова встановлює строк надсилання повістки заздалегідь для ТЦК! Тому так, його дійсно скоротили з 14 днів до 7\10.

Водночас явка військовозобов’язаного має відбутися не через 14, 10, або 7 днів.

З'явитися до ТЦК необхідно саме на вказану в повістці дату виклику!
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17932
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 20:25

ТЦК отказывает в предоставлении отсрочки от призыва – как обжаловать отказ?

Отказ в отсрочке от призыва является проблемой, с которой часто сталкиваются военнообязанные граждане Украины. Следует отметить, что нередко такой отказ противоречит действующему законодательству. Независимо от того, какие основания для отсрочки имеет военнообязанный – будь то обучение, семейные обстоятельства или состояние здоровья – каждый имеет право на справедливое рассмотрение своей конкретной ситуации. А в случае необоснованного отказа от предоставления отсрочки – на обжалование такого решения ТЦК и СП.

Вариантов обжалования решения об отказе в предоставлении отсрочки два:

1. Внесудебное обжалование действий ТЦК и СП

Если вам отказали в отсрочке, вы можете подать жалобу в Министерство обороны или обратиться с жалобой к руководителю Центра комплектования и социальной поддержки. Для этого нужно составить заявление (допускается произвольная форма жалобы), указав свои контактные данные и описав все обстоятельства дела, в частности, нарушения, с которыми вы столкнулись. К заявлению следует добавить подтверждающие документы: удостоверения, справки, дающие право на отсрочку, свидетельства очевидцев, жалобы, письменный отказ от ТЦК и СП.

2. Судебное обжалование решений ТЦК и СП

В случае неправомерного отказа в предоставлении отсрочки вы имеете право обратиться в административный суд. Сначала необходимо собрать все необходимые доказательства: копии документов, касающихся дела (повестки, решения ТЦК и СП, медицинские справки и т.п.), свидетельские показания и добавить отказ обжалуемого ТЦК и СП. Далее следует составить исковое заявление, где указываются все детали: дата событий, место и соответствующий орган, принявший решение. Конечно, можно составить и подать иск самостоятельно по примерам уже имеющимся в интернете, однако, надежнее и эффективнее будет обратиться за правовой помощью к профессиональному юристу. Согласно закону, срок подачи иска в административный суд составляет шесть месяцев с момента, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав. В некоторых случаях этот срок может быть продлен или сокращен. Но когда речь идет об отказе в предоставлении отсрочки от призыва, то целесообразно начать процедуру обжалования такого решения ТЦК и СП немедленно, ведь пока у вас нет отсрочки, то в любой момент вам может быть вручена повестка.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17932
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:12

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Знакомый обратился к адвокату, а он грит, а не на кого в суд подавать, в 2019 юрлицо тю тю
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3551
З нами з: 17.12.22
Подякував: 97 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.