Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Додано: Нед 06 жов, 2024 20:25

ТЦК отказывает в предоставлении отсрочки от призыва – как обжаловать отказ?



Отказ в отсрочке от призыва является проблемой, с которой часто сталкиваются военнообязанные граждане Украины. Следует отметить, что нередко такой отказ противоречит действующему законодательству. Независимо от того, какие основания для отсрочки имеет военнообязанный – будь то обучение, семейные обстоятельства или состояние здоровья – каждый имеет право на справедливое рассмотрение своей конкретной ситуации. А в случае необоснованного отказа от предоставления отсрочки – на обжалование такого решения ТЦК и СП.



Вариантов обжалования решения об отказе в предоставлении отсрочки два:



1. Внесудебное обжалование действий ТЦК и СП



Если вам отказали в отсрочке, вы можете подать жалобу в Министерство обороны или обратиться с жалобой к руководителю Центра комплектования и социальной поддержки. Для этого нужно составить заявление (допускается произвольная форма жалобы), указав свои контактные данные и описав все обстоятельства дела, в частности, нарушения, с которыми вы столкнулись. К заявлению следует добавить подтверждающие документы: удостоверения, справки, дающие право на отсрочку, свидетельства очевидцев, жалобы, письменный отказ от ТЦК и СП.



2. Судебное обжалование решений ТЦК и СП



В случае неправомерного отказа в предоставлении отсрочки вы имеете право обратиться в административный суд. Сначала необходимо собрать все необходимые доказательства: копии документов, касающихся дела (повестки, решения ТЦК и СП, медицинские справки и т.п.), свидетельские показания и добавить отказ обжалуемого ТЦК и СП. Далее следует составить исковое заявление, где указываются все детали: дата событий, место и соответствующий орган, принявший решение. Конечно, можно составить и подать иск самостоятельно по примерам уже имеющимся в интернете, однако, надежнее и эффективнее будет обратиться за правовой помощью к профессиональному юристу. Согласно закону, срок подачи иска в административный суд составляет шесть месяцев с момента, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав. В некоторых случаях этот срок может быть продлен или сокращен. Но когда речь идет об отказе в предоставлении отсрочки от призыва, то целесообразно начать процедуру обжалования такого решения ТЦК и СП немедленно, ведь пока у вас нет отсрочки, то в любой момент вам может быть вручена повестка.