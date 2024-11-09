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Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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Додано: Суб 09 лис, 2024 10:43
С версии приложения Резерв+ 1.4.3 (Android/iOS) завезли возможность получить автоматическую отсрочку от мобилизации пока для двух категорий военнообязанных (инвалиды и студенты).
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