|
|
|
Додано: Суб 09 лис, 2024 10:43
Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
С версии приложения Резерв+ 1.4.3 (Android/iOS) завезли возможность получить автоматическую отсрочку от мобилизации пока для двух категорий военнообязанных (инвалиды и студенты).
Додано: Вів 12 лис, 2024 08:04
З 10 листопада горить червоним у тих хто вже не має дійсної відстрочки. Якщо звернутися до тцк до 9 листопада то відповідь не раніше 12(!).
Додано: Вів 03 гру, 2024 14:14
Михайло Федоров
Зараз переглядають цей форум: Ana, Wirująświatła, ЛАД і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|