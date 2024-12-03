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Як оновити дані в
ТЦК з 18 травня

Як оновити дані в ТЦК з 18 травня
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  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 10:43

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

С версии приложения Резерв+ 1.4.3 (Android/iOS) завезли возможность получить автоматическую отсрочку от мобилизации пока для двух категорий военнообязанных (инвалиды и студенты).
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 08:04

  Howl написав:С версии приложения Резерв+ 1.4.3 (Android/iOS) завезли возможность получить автоматическую отсрочку от мобилизации пока для двух категорий военнообязанных (инвалиды и студенты).

З 10 листопада горить червоним у тих хто вже не має дійсної відстрочки. Якщо звернутися до тцк до 9 листопада то відповідь не раніше 12(!).
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 14:14

Михайло Федоров

20 хв потрібно, щоб подати співробітників на бронювання в Дії
Відновили бронювання в Дії 1 грудня, сотні критичних підприємств уже активно користуються та бронюють працівників.

Технології від держави — це коли система працює за вас. Дія сама підтягує актуальну кількість працівників, доступних до бронювання, і перевіряє відповідність вимогам. Дані передаються напряму в реєстр Оберіг. Без підписування паперових наказів, ходіння по держустановах і ТЦК.

До речі, позитивний результат бронювання автоматично відобразиться в Резерв+.
Тож поки Дія опрацьовує заяви про бронювання, маєте час зайнятися бізнесом
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 21:14

Re: Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Щоб скористатися онлайн-відсрочкою, знайомому треба було оформити нове пенсійне посвідчення по інвалідності, бо наявне отримував дуже давно. Як тільки пенсійне підтягнули в Дію, так у Резерві+ вдалося отримати відстрочку. ПФУ теж трошки вдосконалив свої процеси :)
Howl
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  #<1 ... 19202122
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