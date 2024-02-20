Та як приватні ініціативи допомагають розвивати український ВПК
В умовах повномасштабної війни Збройні сили України мають велику потребу в різноманітних видах зброї.
Дивися повний текст Системи РЕБ та РЕР: що потребує та може в цьому напрямі Україна
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Додано: Пон 13 тра, 2024 15:53
Finance.ua: Системи РЕБ та РЕР: що потребує та може в...
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Дивися повний текст Системи РЕБ та РЕР: що потребує та може в цьому напрямі Україна
Додано: Пон 13 тра, 2024 15:53
є Kvertus - заказна стаття , спілкуюсь з виробниками РЕБ держава переважно тільки ставить палки в колеса , Такі ж підприємці як і будь-які інші , тянуть з китая комплектуху тут щось збирають експерементують. Попит шалений , мені навіть дивно чому є Kvertus рекламу замовляє бо у всіх все продано на місяць вперед ! за контрактовано на місяць два вперед ...
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