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Finance.ua: Куди інвестувати 100 тис. гривень. Актуальні...
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Додано: Вів 14 тра, 2024 20:08
Пропонуємо до обговорення:
Декілька оптимальних пропозицій для ваших інвестицій на всі 100
Уявімо, що ви заробили 100 тис. гривень котрі наразі не плануєте витрачати. Ви розумієте, що тримати гроші під «матрацом» погана ідея – вони мають працювати. Але куди інвестувати цей капітал? Finance.ua розшукав для вас декілька актуальних варіантів.
Дивися повний текст Куди інвестувати 100 тис. гривень. Актуальні варіанти
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D2
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Додано: Сер 15 тра, 2024 11:39
купить USDT и положить на "депозит" от 10%
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Примат
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Додано: Сер 15 тра, 2024 20:05
Є ETF фонди дають 20-30% в рік
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virtualforyou71
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Додано: Чет 16 тра, 2024 09:43
virtualforyou71 написав:
Є ETF фонди дають 20-30% в рік
какие?
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maniachello
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