RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Статті на Finance.ua
/
Finance.ua: Куди інвестувати
100 тис. гривень. Актуальні...

Finance.ua: Куди інвестувати 100 тис. гривень. Актуальні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 20:08

Finance.ua: Куди інвестувати 100 тис. гривень. Актуальні...

Пропонуємо до обговорення:
Декілька оптимальних пропозицій для ваших інвестицій на всі 100
Уявімо, що ви заробили 100 тис. гривень котрі наразі не плануєте витрачати. Ви розумієте, що тримати гроші під «матрацом» погана ідея – вони мають працювати. Але куди інвестувати цей капітал? Finance.ua розшукав для вас декілька актуальних варіантів.

Дивися повний текст Куди інвестувати 100 тис. гривень. Актуальні варіанти
D2
 
Повідомлень: 315
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 11:39

Re: Finance.ua: Куди інвестувати 100 тис. гривень. Актуальні

купить USDT и положить на "депозит" от 10%
Примат
 
Повідомлень: 465
З нами з: 09.12.21
Подякував: 22 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:05

Re: Finance.ua: Куди інвестувати 100 тис. гривень. Актуальні

Є ETF фонди дають 20-30% в рік
virtualforyou71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 09:43

  virtualforyou71 написав:Є ETF фонди дають 20-30% в рік

какие? :shock:
maniachello
 
Повідомлень: 389
З нами з: 25.03.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Українські біженці за кордоном: скільки та...
D2 » Сер 15 тра, 2024 14:30
0 107
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 тра, 2024 14:30
D2
Finance.ua: Системи РЕБ та РЕР: що потребує та може в...
D2 » Пон 13 тра, 2024 15:53
2 276
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 тра, 2024 19:11
egor1733
Finance.ua: Деньги вместо пакета малыша: как получить и...
D2 » П'ят 03 тра, 2024 16:07
1 817
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2024 16:07
maydanka8433

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12028)
16.05.2024 10:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.