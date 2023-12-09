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Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 тра, 2024 09:57
Пропонуємо до обговорення:
Чоловіки, які можуть стикнутися з блокуванням банківського рахунку внаслідок несплати штрафів за порушення правил військового обліку, все одно зможуть гасити свої кредити через спеціальний рахунок, який буде для них створено для цієї мети.
Дивися повний текст Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок заблокований з подачі ТЦК: пояснення банків
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R2
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Додано: Сер 15 тра, 2024 10:06
к одной проблеме - мобилизации добавить еще несколько. зарплаты ухылянтов перейдут в конверты, депозиты снимутся со счетов. Проблему мобилизации это не решит зато создаст новых кучу.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 15 тра, 2024 10:37
vitaliiangel написав:
зарплаты ухылянтов перейдут в конверты, депозиты снимутся со счетов. Проблему мобилизации это не решит зато создаст новых кучу.
Прям Апокалипсис наступит) На фоне вопроса выживания для всей страны - это ерунда)
Снимишь гривны, купиш доллары и под подушку )) Придут условные кадыровцы и отберут твою заначку ) Дальше что?)
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Andrey2512
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Суб 09 гру, 2023 20:26
cohan
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