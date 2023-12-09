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Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 тра, 2024 09:57
Пропонуємо до обговорення:
Чоловіки, які можуть стикнутися з блокуванням банківського рахунку внаслідок несплати штрафів за порушення правил військового обліку, все одно зможуть гасити свої кредити через спеціальний рахунок, який буде для них створено для цієї мети.
Дивися повний текст Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок заблокований з подачі ТЦК: пояснення банків
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R2
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Додано: Сер 15 тра, 2024 10:06
к одной проблеме - мобилизации добавить еще несколько. зарплаты ухылянтов перейдут в конверты, депозиты снимутся со счетов. Проблему мобилизации это не решит зато создаст новых кучу.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 15 тра, 2024 10:37
vitaliiangel написав:
зарплаты ухылянтов перейдут в конверты, депозиты снимутся со счетов. Проблему мобилизации это не решит зато создаст новых кучу.
Прям Апокалипсис наступит) На фоне вопроса выживания для всей страны - это ерунда)
Снимишь гривны, купиш доллары и под подушку )) Придут условные кадыровцы и отберут твою заначку ) Дальше что?)
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Andrey2512
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Додано: Сер 15 тра, 2024 10:41
Ключове - як дізнатись про факт появи постанови? Щось всі мовчать.
Але адже щоб не допустити арешту рахунків, потрібно штраф сплатити протягом 30 днів. Але як його сплатити, на які реквізити, який код вказати? І взагалі, як дізнатись, що ця постанова з'явилась, що штраф сформували, якщо тут не буде постанови суду, отже, слідкуючи за реєстром судових рішень, таку постанову не виловити. Як взагалі зрозуміти, що штраф виписали до настання моменту арешту рахунків? (а там же ще й х2 зросте розмір штрафу при несплаті протягом 30 днів...)
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won
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Додано: Сер 15 тра, 2024 10:42
Шановні форумчани, на вашу думку, на що спрямовані такі дії? Які ще варіанти можемо побачити у майбутньому у відношеннях держава/банки/"ухилянт"?
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Модератор
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Додано: Сер 15 тра, 2024 11:55
Ой боже,криптовалюта в помощь,можно открыть карту в Европе,карта жены,родителей тоже подаойдет да и наличку никто не отменял (пока),все эти меры,как в воду пукать,на идейного ухилянта не подействуют,только направлены лошков припугнуть.
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sergeydemchenco
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cohan
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