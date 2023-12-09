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Як ухилянтам платити по
кредитах, якщо рахунок...

Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:13

  Игорь Алексеевич написав:Если исполнит. служба накладывает арест, то депозит работает до оконч. срока и далее если долг не закрыт, то сумма депозита покрывает ту сумму которая указана в решении сюда, плюс др. расходы в пользу исполн. Если хватили этих денег с депозита, то остаток ваш, а не хватило, то ищут др. движ. и недв. имущество с которого можно взыскать остаток долга.


В общем случае понятно. А если депозит бессрочный типа Приват-вклада или же "ощадний рахунок под 0.01%" тогда как ? :)
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:29

Re: Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...

  vladimir07 написав:В общем случае понятно. А если депозит бессрочный типа Приват-вклада или же "ощадний рахунок под 0.01%" тогда как ?

такие сразу возьмут под арест, но опять же на усмотрение банка. У меня Приват кредитку арестовал, но разрешил через три мес. открыть другую. Потом опять на след. год исполнит. прислала им свой новый запрос. Погасил и опять банк закрыл.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:35

  Игорь Алексеевич написав:такие сразу возьмут под арест, но опять же на усмотрение банка. У меня Приват кредитку арестовал, но разрешил через три мес. открыть другую. Потом опять на след. год исполнит. прислала им свой новый запрос. Погасил и опять банк закрыл.


Получается все на усмотрение. И невозможно точно понять могут (имеют право) ли откусить от приват-вклада в счет оплаты долгов ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:38

Re: Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...

если на карте 0 и кредитный лимит 0, могут сделать несанкционированный овердрафт?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:11

Re: Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...

won написав:...
Щоб сплатити її самому і не допустити блокування.
в Дії дивитися
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:13

  GALeon написав:
won написав:...
Щоб сплатити її самому і не допустити блокування.
в Дії дивитися

Офіційна відповідь від дії:

в Дію підтягуються всі повідомлення, де саме суд розглядав справу про притягнення особи до адміністративної відповідальності та ухвалив рішення про накладення штрафу. Також в застосунку відображаються штрафи ПДР.

Детальніше ознайомитись з усіма життєвими ситуаціями, які розглядає суд з адміністративних порушень можна в Кодексі України про адміністративні правопорушення ст. 221 — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#Text

Відображення інших видів штрафу в Дії не реалізовано.


Тому ви нічого не побачите в Дії, бо цей штраф (постанова) виписується без суду.
won
 
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