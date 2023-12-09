Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...

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Игорь Алексеевич написав:Если исполнит. служба накладывает арест, то депозит работает до оконч. срока и далее если долг не закрыт, то сумма депозита покрывает ту сумму которая указана в решении сюда, плюс др. расходы в пользу исполн. Если хватили этих денег с депозита, то остаток ваш, а не хватило, то ищут др. движ. и недв. имущество с которого можно взыскать остаток долга.
В общем случае понятно. А если депозит бессрочный типа Приват-вклада или же "ощадний рахунок под 0.01%" тогда как ?
vladimir07 написав:В общем случае понятно. А если депозит бессрочный типа Приват-вклада или же "ощадний рахунок под 0.01%" тогда как ?
такие сразу возьмут под арест, но опять же на усмотрение банка. У меня Приват кредитку арестовал, но разрешил через три мес. открыть другую. Потом опять на след. год исполнит. прислала им свой новый запрос. Погасил и опять банк закрыл.
Игорь Алексеевич написав:такие сразу возьмут под арест, но опять же на усмотрение банка. У меня Приват кредитку арестовал, но разрешил через три мес. открыть другую. Потом опять на след. год исполнит. прислала им свой новый запрос. Погасил и опять банк закрыл.
Получается все на усмотрение. И невозможно точно понять могут (имеют право) ли откусить от приват-вклада в счет оплаты долгов ?
Примат написав:если на карте 0 и кредитный лимит 0, могут сделать несанкционированный овердрафт?
Ні. Лише в рахунок власних коштів.
Але важливіше інше:
won написав:Ключове - як дізнатись про факт появи постанови?
Це потрібно, щоб сплатити її самому і не допустити блокування. Але - ніде нема інформації і методології, як буде доноситись інформація про винесення постанови до особи, щодо якої вона винесена. А варіант, що дізнатись вже від виконавчої служби - не підходить, бо там і штраф х2, і виконавчий збір, і блок рахунків, і розшук...
Здається, все зроблено навмисно, щоб не просто людям повиписувати штрафи, а щоб саме поарештовувати рахунки і пооб'являти в розшук - бо якби люди одразу взнавали, що по них з'явилась постанова, то вчасно б платили х1 розмір штрафу. А виконавча буде списувати х2.
Востаннє редагувалось won в Сер 15 тра, 2024 15:26, всього редагувалось 2 разів.
won написав:... Щоб сплатити її самому і не допустити блокування.
в Дії дивитися
Офіційна відповідь від дії:
в Дію підтягуються всі повідомлення, де саме суд розглядав справу про притягнення особи до адміністративної відповідальності та ухвалив рішення про накладення штрафу. Також в застосунку відображаються штрафи ПДР.
А вот если, положим, у человека есть кредитная карта с большим лимитом (40-50-100 тысяч грн) - погашенная в 0. Ну или там маленький долг (-100грн). Может должнику (по штрафам, любым штарфам) исполнительная служба списать его долг (штраф) с кредитных средств?
Они ж видят - есть счет, есть "средства на нем" (ну и что, что кредитные?) - возьмут и снимут, как при покупке, оплате картой..? - Нет? А чем это регламентируется? И как быть уверенным (на каких основаниях), что - нет? Может закрыть такому человеку на всякий случай кредитку? Аргументируйте, плз!