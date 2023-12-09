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Як ухилянтам платити по
кредитах, якщо рахунок...

Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:13

  Игорь Алексеевич написав:Если исполнит. служба накладывает арест, то депозит работает до оконч. срока и далее если долг не закрыт, то сумма депозита покрывает ту сумму которая указана в решении сюда, плюс др. расходы в пользу исполн. Если хватили этих денег с депозита, то остаток ваш, а не хватило, то ищут др. движ. и недв. имущество с которого можно взыскать остаток долга.


В общем случае понятно. А если депозит бессрочный типа Приват-вклада или же "ощадний рахунок под 0.01%" тогда как ? :)
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:29

Re: Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...

  vladimir07 написав:В общем случае понятно. А если депозит бессрочный типа Приват-вклада или же "ощадний рахунок под 0.01%" тогда как ?

такие сразу возьмут под арест, но опять же на усмотрение банка. У меня Приват кредитку арестовал, но разрешил через три мес. открыть другую. Потом опять на след. год исполнит. прислала им свой новый запрос. Погасил и опять банк закрыл.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:35

  Игорь Алексеевич написав:такие сразу возьмут под арест, но опять же на усмотрение банка. У меня Приват кредитку арестовал, но разрешил через три мес. открыть другую. Потом опять на след. год исполнит. прислала им свой новый запрос. Погасил и опять банк закрыл.


Получается все на усмотрение. И невозможно точно понять могут (имеют право) ли откусить от приват-вклада в счет оплаты долгов ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:38

Re: Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...

если на карте 0 и кредитный лимит 0, могут сделать несанкционированный овердрафт?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:41

  Примат написав:если на карте 0 и кредитный лимит 0, могут сделать несанкционированный овердрафт?


Ні. Лише в рахунок власних коштів.

Але важливіше інше:
  won написав:Ключове - як дізнатись про факт появи постанови?

Це потрібно, щоб сплатити її самому і не допустити блокування. Але - ніде нема інформації і методології, як буде доноситись інформація про винесення постанови до особи, щодо якої вона винесена.
А варіант, що дізнатись вже від виконавчої служби - не підходить, бо там і штраф х2, і виконавчий збір, і блок рахунків, і розшук...

Здається, все зроблено навмисно, щоб не просто людям повиписувати штрафи, а щоб саме поарештовувати рахунки і пооб'являти в розшук - бо якби люди одразу взнавали, що по них з'явилась постанова, то вчасно б платили х1 розмір штрафу. А виконавча буде списувати х2.
Востаннє редагувалось won в Сер 15 тра, 2024 15:26, всього редагувалось 2 разів.
won
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:11

Re: Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...

won написав:...
Щоб сплатити її самому і не допустити блокування.
в Дії дивитися
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:13

  GALeon написав:
won написав:...
Щоб сплатити її самому і не допустити блокування.
в Дії дивитися

Офіційна відповідь від дії:

в Дію підтягуються всі повідомлення, де саме суд розглядав справу про притягнення особи до адміністративної відповідальності та ухвалив рішення про накладення штрафу. Також в застосунку відображаються штрафи ПДР.

Детальніше ознайомитись з усіма життєвими ситуаціями, які розглядає суд з адміністративних порушень можна в Кодексі України про адміністративні правопорушення ст. 221 — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#Text

Відображення інших видів штрафу в Дії не реалізовано.


Тому ви нічого не побачите в Дії, бо цей штраф (постанова) виписується без суду.
won
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:20

А вот если, положим, у человека есть кредитная карта с большим лимитом (40-50-100 тысяч грн) - погашенная в 0. Ну или там маленький долг (-100грн).
Может должнику (по штрафам, любым штарфам) исполнительная служба списать его долг (штраф) с кредитных средств?

Они ж видят - есть счет, есть "средства на нем" (ну и что, что кредитные?) - возьмут и снимут, как при покупке, оплате картой..?
- Нет?
А чем это регламентируется? И как быть уверенным (на каких основаниях), что - нет?
Может закрыть такому человеку на всякий случай кредитку?
Аргументируйте, плз!
fKonstantin
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 18:38

  fKonstantin написав:исполнительная служба списать его долг (штраф) с кредитных средств

Списання в рахунок виконавчої служби не будуть відбуватись, якщо на карту накладено арешт і на цій карті тільки кредитні кошти.

В іншому випадку - наприклад, якщо на вашому рахунку 10000 грн власних коштів зверху, - то при платіжній вимозі 17000 грн спишуться тільки 10000 грн, без кредитних коштів.
won
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 19:10

  won написав:
  fKonstantin написав:исполнительная служба списать его долг (штраф) с кредитных средств

Списання в рахунок виконавчої служби не будуть відбуватись, якщо на карту накладено арешт і на цій карті тільки кредитні кошти.

В іншому випадку - наприклад, якщо на вашому рахунку 10000 грн власних коштів зверху, - то при платіжній вимозі 17000 грн спишуться тільки 10000 грн, без кредитних коштів.


Я извиняюсь, но для уверенности хотелось бы понимать - это частное мнение? Или оно подкреплено какими-то нормативными документами?
У меня вот лично уверенности в указанной информации совершенно нет.

(Да, это звучит логично. НО - с каких пор у нас все делается исключительно логично а не максимально-тотально человеконагибательно??)
fKonstantin
 
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  #<12
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