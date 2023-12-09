|
|
|
Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 тра, 2024 20:04
Какие нормативные документы нужны что б понять что кредитная линия это не ваши деньги? Вот их и смотрите.
Кредитная линия это возможность клиента на определенных условиях использовать деньги банка.То есть предоставляется возможность, но это не значит что если он может их взять попользоваться что это его деньги.Все это согласно нормативов НБУ, гражданского кодекса и т.п.То есть согласно законодательства с кредитного лимита списать нельзя.Так как это не клиента деньги.Это если по закону
.
Но тут есть нюанс и прецеденты....беспредел называется.Как с паспортами заграницей - закон ещё в силу не вступил, а выдавать перестали.Ну это уже такое, при беспределе уже ничто не гарантировано.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1077
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 тра, 2024 20:27
посетитель написав:
Какие нормативные документы нужны что б понять что кредитная линия это не ваши деньги? Вот их и смотрите.
Кредитная линия это возможность клиента на определенных условиях использовать деньги банка.То есть предоставляется возможность, но это не значит что если он может их взять попользоваться что это его деньги.Все это согласно нормативов НБУ, гражданского кодекса и т.п.То есть согласно законодательства с кредитного лимита списать нельзя.Так как это не клиента деньги.Это если по закону
.
Но тут есть нюанс и прецеденты....беспредел называется.Как с паспортами заграницей - закон ещё в силу не вступил, а выдавать перестали.Ну это уже такое, при беспределе уже ничто не гарантировано.
"По беспределу", краще закрити карти і сало переховати, попкорн купити за готівку.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 1008
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 591 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 тра, 2024 20:53
Игорь Алексеевич написав:
Если исполнит. служба накладывает арест, то депозит работает до оконч. срока
За запитом виконавчої служби банк зобов'язаний списати належні клієнту кошти на користь виконавчої служби негайно, а не "після закінчення строку". А що буде відбуватись із самим депозитом при цьому -- то вже цілком залежить від банка. Якщо на рахунку після списання нічого не залишилось, звісно, депозит буде закритий, але якщо щось ще є, можливі варіанти.
Найбільш цікавий, мабуть, момент із нарахованими відсотками. Якщо депозит дозволяє дострокове закриття, то зазвичай відсотки перераховуються за околонульовою ставкою. Але ж клієнт такого розпорядження не давав, і може вимагати збереження вже нарахованих відсотків. А для безрозривних депозитів взагалі не передбачені "альтернативні" відсотки. Навряд чи всі варіанти детально прописані в якомусь договорі. Втім, не сумніваюсь, що будь-який банк скористується ситуацією і використає прогалини в договорі максимально на свою користь.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2941
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 570 раз.
- Подякували: 404 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 тра, 2024 21:10
M-Audio написав: Игорь Алексеевич написав:
Если исполнит. служба накладывает арест, то депозит работает до оконч. срока
За запитом виконавчої служби банк зобов'язаний списати належні клієнту кошти на користь виконавчої служби негайно, а не "після закінчення строку". А що буде відбуватись із самим депозитом при цьому -- то вже цілком залежить від банка. Якщо на рахунку після списання нічого не залишилось, звісно, депозит буде закритий, але якщо щось ще є, можливі варіанти.
Найбільш цікавий, мабуть, момент із нарахованими відсотками. Якщо депозит дозволяє дострокове закриття, то зазвичай відсотки перераховуються за околонульовою ставкою. Але ж клієнт такого розпорядження не давав, і може вимагати збереження вже нарахованих відсотків. А для безрозривних депозитів взагалі не передбачені "альтернативні" відсотки. Навряд чи всі варіанти детально прописані в якомусь договорі. Втім, не сумніваюсь, що будь-який банк скористується ситуацією і використає прогалини в договорі максимально на свою користь.
А якщо штрафи виписуватимуться на коліні, як часто виписуються повістки, у тому числі й людям яких уже немає, зникли безвісти або які вже в ЗСУ і так далі, тим більше не буде навіть існуючого судового контролю, то поле діяльності розширюється не на користь клієнта ще значніше.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 707
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|411
|
|
|6
|841
|
|
|1
|448
|
Суб 09 гру, 2023 20:26
cohan
|