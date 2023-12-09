RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Як ухилянтам платити по
кредитах, якщо рахунок...

Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:04

Re: Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...

Какие нормативные документы нужны что б понять что кредитная линия это не ваши деньги? Вот их и смотрите.

Кредитная линия это возможность клиента на определенных условиях использовать деньги банка.То есть предоставляется возможность, но это не значит что если он может их взять попользоваться что это его деньги.Все это согласно нормативов НБУ, гражданского кодекса и т.п.То есть согласно законодательства с кредитного лимита списать нельзя.Так как это не клиента деньги.Это если по закону :) .


Но тут есть нюанс и прецеденты....беспредел называется.Как с паспортами заграницей - закон ещё в силу не вступил, а выдавать перестали.Ну это уже такое, при беспределе уже ничто не гарантировано.
посетитель
 
Повідомлень: 1077
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:27

  посетитель написав:Какие нормативные документы нужны что б понять что кредитная линия это не ваши деньги? Вот их и смотрите.

Кредитная линия это возможность клиента на определенных условиях использовать деньги банка.То есть предоставляется возможность, но это не значит что если он может их взять попользоваться что это его деньги.Все это согласно нормативов НБУ, гражданского кодекса и т.п.То есть согласно законодательства с кредитного лимита списать нельзя.Так как это не клиента деньги.Это если по закону :) .


Но тут есть нюанс и прецеденты....беспредел называется.Как с паспортами заграницей - закон ещё в силу не вступил, а выдавать перестали.Ну это уже такое, при беспределе уже ничто не гарантировано.

"По беспределу", краще закрити карти і сало переховати, попкорн купити за готівку.
Прораб
 
Повідомлень: 1008
З нами з: 02.03.19
Подякував: 591 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:53

  Игорь Алексеевич написав:Если исполнит. служба накладывает арест, то депозит работает до оконч. срока
За запитом виконавчої служби банк зобов'язаний списати належні клієнту кошти на користь виконавчої служби негайно, а не "після закінчення строку". А що буде відбуватись із самим депозитом при цьому -- то вже цілком залежить від банка. Якщо на рахунку після списання нічого не залишилось, звісно, депозит буде закритий, але якщо щось ще є, можливі варіанти.

Найбільш цікавий, мабуть, момент із нарахованими відсотками. Якщо депозит дозволяє дострокове закриття, то зазвичай відсотки перераховуються за околонульовою ставкою. Але ж клієнт такого розпорядження не давав, і може вимагати збереження вже нарахованих відсотків. А для безрозривних депозитів взагалі не передбачені "альтернативні" відсотки. Навряд чи всі варіанти детально прописані в якомусь договорі. Втім, не сумніваюсь, що будь-який банк скористується ситуацією і використає прогалини в договорі максимально на свою користь.
M-Audio
 
Повідомлень: 2941
З нами з: 23.03.11
Подякував: 570 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 21:10

  M-Audio написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если исполнит. служба накладывает арест, то депозит работает до оконч. срока
За запитом виконавчої служби банк зобов'язаний списати належні клієнту кошти на користь виконавчої служби негайно, а не "після закінчення строку". А що буде відбуватись із самим депозитом при цьому -- то вже цілком залежить від банка. Якщо на рахунку після списання нічого не залишилось, звісно, депозит буде закритий, але якщо щось ще є, можливі варіанти.

Найбільш цікавий, мабуть, момент із нарахованими відсотками. Якщо депозит дозволяє дострокове закриття, то зазвичай відсотки перераховуються за околонульовою ставкою. Але ж клієнт такого розпорядження не давав, і може вимагати збереження вже нарахованих відсотків. А для безрозривних депозитів взагалі не передбачені "альтернативні" відсотки. Навряд чи всі варіанти детально прописані в якомусь договорі. Втім, не сумніваюсь, що будь-який банк скористується ситуацією і використає прогалини в договорі максимально на свою користь.

А якщо штрафи виписуватимуться на коліні, як часто виписуються повістки, у тому числі й людям яких уже немає, зникли безвісти або які вже в ЗСУ і так далі, тим більше не буде навіть існуючого судового контролю, то поле діяльності розширюється не на користь клієнта ще значніше.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 707
З нами з: 31.07.19
Подякував: 428 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 00:51

  M-Audio написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если исполнит. служба накладывает арест, то депозит работает до оконч. срока
За запитом виконавчої служби банк зобов'язаний списати належні клієнту кошти на користь виконавчої служби негайно, а не "після закінчення строку". А що буде відбуватись із самим депозитом при цьому -- то вже цілком залежить від банка. Якщо на рахунку після списання нічого не залишилось, звісно, депозит буде закритий, але якщо щось ще є, можливі варіанти.

Найбільш цікавий, мабуть, момент із нарахованими відсотками. Якщо депозит дозволяє дострокове закриття, то зазвичай відсотки перераховуються за околонульовою ставкою. Але ж клієнт такого розпорядження не давав, і може вимагати збереження вже нарахованих відсотків. А для безрозривних депозитів взагалі не передбачені "альтернативні" відсотки. Навряд чи всі варіанти детально прописані в якомусь договорі. Втім, не сумніваюсь, що будь-який банк скористується ситуацією і використає прогалини в договорі максимально на свою користь.


а якщо декілька банків ?
кожний з них після арешту негайно списує в рахунок боргу, не знаючи що паралельно інші банки теж списують ..
як надлишково списані кошти тоді повертаються власнику ?
a77
 
Повідомлень: 44
З нами з: 11.01.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 00:58

a77
З ДВС запит на списання йде лише в один банк. На відміну від блокування.
Kate0000
 
Повідомлень: 38
З нами з: 22.11.21
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи треба платити податки тим, хто за кордоном
R2 » Суб 03 лют, 2024 15:31
1 411
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лют, 2024 15:31
gretzky_vic
Якщо не на фронті, то сплачуйте податки: Зеленський...
R2 » П'ят 12 січ, 2024 01:35
6 841
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 січ, 2024 18:35
trololo
Як українцям платити податки за кордоном
R2 » Суб 09 гру, 2023 20:26
1 448
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 гру, 2023 20:26
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6283)
16.05.2024 01:08
ТАСКОМБАНК (3118)
16.05.2024 00:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.