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Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 тра, 2024 20:04
Какие нормативные документы нужны что б понять что кредитная линия это не ваши деньги? Вот их и смотрите.
Кредитная линия это возможность клиента на определенных условиях использовать деньги банка.То есть предоставляется возможность, но это не значит что если он может их взять попользоваться что это его деньги.Все это согласно нормативов НБУ, гражданского кодекса и т.п.То есть согласно законодательства с кредитного лимита списать нельзя.Так как это не клиента деньги.Это если по закону
.
Но тут есть нюанс и прецеденты....беспредел называется.Как с паспортами заграницей - закон ещё в силу не вступил, а выдавать перестали.Ну это уже такое, при беспределе уже ничто не гарантировано.
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Додано: Сер 15 тра, 2024 20:27
посетитель написав:
Какие нормативные документы нужны что б понять что кредитная линия это не ваши деньги? Вот их и смотрите.
Кредитная линия это возможность клиента на определенных условиях использовать деньги банка.То есть предоставляется возможность, но это не значит что если он может их взять попользоваться что это его деньги.Все это согласно нормативов НБУ, гражданского кодекса и т.п.То есть согласно законодательства с кредитного лимита списать нельзя.Так как это не клиента деньги.Это если по закону
.
Но тут есть нюанс и прецеденты....беспредел называется.Как с паспортами заграницей - закон ещё в силу не вступил, а выдавать перестали.Ну это уже такое, при беспределе уже ничто не гарантировано.
"По беспределу", краще закрити карти і сало переховати, попкорн купити за готівку.
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Додано: Сер 15 тра, 2024 20:53
Игорь Алексеевич написав:
Если исполнит. служба накладывает арест, то депозит работает до оконч. срока
За запитом виконавчої служби банк зобов'язаний списати належні клієнту кошти на користь виконавчої служби негайно, а не "після закінчення строку". А що буде відбуватись із самим депозитом при цьому -- то вже цілком залежить від банка. Якщо на рахунку після списання нічого не залишилось, звісно, депозит буде закритий, але якщо щось ще є, можливі варіанти.
Найбільш цікавий, мабуть, момент із нарахованими відсотками. Якщо депозит дозволяє дострокове закриття, то зазвичай відсотки перераховуються за околонульовою ставкою. Але ж клієнт такого розпорядження не давав, і може вимагати збереження вже нарахованих відсотків. А для безрозривних депозитів взагалі не передбачені "альтернативні" відсотки. Навряд чи всі варіанти детально прописані в якомусь договорі. Втім, не сумніваюсь, що будь-який банк скористується ситуацією і використає прогалини в договорі максимально на свою користь.
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Додано: Сер 15 тра, 2024 21:10
M-Audio написав: Игорь Алексеевич написав:
Если исполнит. служба накладывает арест, то депозит работает до оконч. срока
За запитом виконавчої служби банк зобов'язаний списати належні клієнту кошти на користь виконавчої служби негайно, а не "після закінчення строку". А що буде відбуватись із самим депозитом при цьому -- то вже цілком залежить від банка. Якщо на рахунку після списання нічого не залишилось, звісно, депозит буде закритий, але якщо щось ще є, можливі варіанти.
Найбільш цікавий, мабуть, момент із нарахованими відсотками. Якщо депозит дозволяє дострокове закриття, то зазвичай відсотки перераховуються за околонульовою ставкою. Але ж клієнт такого розпорядження не давав, і може вимагати збереження вже нарахованих відсотків. А для безрозривних депозитів взагалі не передбачені "альтернативні" відсотки. Навряд чи всі варіанти детально прописані в якомусь договорі. Втім, не сумніваюсь, що будь-який банк скористується ситуацією і використає прогалини в договорі максимально на свою користь.
А якщо штрафи виписуватимуться на коліні, як часто виписуються повістки, у тому числі й людям яких уже немає, зникли безвісти або які вже в ЗСУ і так далі, тим більше не буде навіть існуючого судового контролю, то поле діяльності розширюється не на користь клієнта ще значніше.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 00:51
M-Audio написав: Игорь Алексеевич написав:
Если исполнит. служба накладывает арест, то депозит работает до оконч. срока
За запитом виконавчої служби банк зобов'язаний списати належні клієнту кошти на користь виконавчої служби негайно, а не "після закінчення строку". А що буде відбуватись із самим депозитом при цьому -- то вже цілком залежить від банка. Якщо на рахунку після списання нічого не залишилось, звісно, депозит буде закритий, але якщо щось ще є, можливі варіанти.
Найбільш цікавий, мабуть, момент із нарахованими відсотками. Якщо депозит дозволяє дострокове закриття, то зазвичай відсотки перераховуються за околонульовою ставкою. Але ж клієнт такого розпорядження не давав, і може вимагати збереження вже нарахованих відсотків. А для безрозривних депозитів взагалі не передбачені "альтернативні" відсотки. Навряд чи всі варіанти детально прописані в якомусь договорі. Втім, не сумніваюсь, що будь-який банк скористується ситуацією і використає прогалини в договорі максимально на свою користь.
а якщо декілька банків ?
кожний з них після арешту негайно списує в рахунок боргу, не знаючи що паралельно інші банки теж списують ..
як надлишково списані кошти тоді повертаються власнику ?
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Додано: Чет 16 тра, 2024 00:58
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З ДВС запит на списання йде лише в один банк. На відміну від блокування.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 10:02
fKonstantin написав:
Я извиняюсь, но для уверенности хотелось бы понимать - это частное мнение?
Не один банк не захочет, что бы у него образовался долг. Потом проблемы с НБУ, суды, исполн. и т.д. Будут списываться со счетов только личные средства клиента. Кредитные - это средства банка, они не какого отношения не имеют к долгу клиента по др. обязательствам.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 10:05
знаю реальный случай, когда человеку списали в несанкционированный овердрафт. Может глюк программного обеспечения банка или еще какой-то сбой
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Додано: Чет 16 тра, 2024 10:19
won написав:
поарештовувати рахунки і пооб'являти в розшук
А ДВС конфісковувати щось (рухоме - нерухоме майно) буде якщо не сплачувати ці ,,штрафи,, ?
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Додано: Чет 16 тра, 2024 10:26
vladus17 написав: won написав:
поарештовувати рахунки і пооб'являти в розшук
А ДВС конфісковувати щось (рухоме - нерухоме майно) буде якщо не сплачувати ці ,,штрафи,, ?
если, грубо, сумма больше 80 тыс грн
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