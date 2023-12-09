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Як ухилянтам платити по
кредитах, якщо рахунок...

Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:56

  Примат написав:
  vladus17 написав:
  won написав:поарештовувати рахунки і пооб'являти в розшук

А ДВС конфісковувати щось (рухоме - нерухоме майно) буде якщо не сплачувати ці ,,штрафи,, ?

если, грубо, сумма больше 80 тыс грн

Скажіть будьласка, де вказано за цей поріг в 80тис грн?

якщо взяти чисто теоретично 17000*2(штраф+ виконавча) + 25500*2(другий штраф + виконавча) =85,000грн. якщо сплатити 6 тис а 79000 залишити боргу то можна уникнути конфіскації майна?
vladus17
 
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