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Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 тра, 2024 10:56
Примат написав: vladus17 написав: won написав:
поарештовувати рахунки і пооб'являти в розшук
А ДВС конфісковувати щось (рухоме - нерухоме майно) буде якщо не сплачувати ці ,,штрафи,, ?
если, грубо, сумма больше 80 тыс грн
Скажіть будьласка, де вказано за цей поріг в 80тис грн?
якщо взяти чисто теоретично 17000*2(штраф+ виконавча) + 25500*2(другий штраф + виконавча) =85,000грн. якщо сплатити 6 тис а 79000 залишити боргу то можна уникнути конфіскації майна?
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vladus17
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