Скажіть будьласка, де вказано за цей поріг в 80тис грн?
якщо взяти чисто теоретично 17000*2(штраф+ виконавча) + 25500*2(другий штраф + виконавча) =85,000грн. якщо сплатити 6 тис а 79000 залишити боргу то можна уникнути конфіскації майна?
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Додано: Чет 16 тра, 2024 10:56
Скажіть будьласка, де вказано за цей поріг в 80тис грн?
якщо взяти чисто теоретично 17000*2(штраф+ виконавча) + 25500*2(другий штраф + виконавча) =85,000грн. якщо сплатити 6 тис а 79000 залишити боргу то можна уникнути конфіскації майна?
Додано: Чет 16 тра, 2024 11:34
Додано: Чет 16 тра, 2024 11:42
Re: Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...
Додано: Чет 16 тра, 2024 11:48
Исполнит. берёт все движ. и недвижимое имущество по арест. Пока не погасите, то не сможете квартиру продать, подарить и т.д. Машина - остановить полиция, посмотрит в базу и сразу штраф площадка.
Додано: Чет 16 тра, 2024 12:01
Ты если хочешь знать точно и просишь уточнить, то проси ссылку на законодательство.А то обычным шрифтом тебя не устроило, а как дали курсивом так всё нормально ))) . Подозреваю что это взято из какой-то стать в СМИ.А зная наши СМИ перепроверять в первоисточниках надо всегда.Сколько в них уже чуши понаписывали и это только по новому закону.Поэтому посмотреть первоисточник никогда не помешает.
Додано: Чет 16 тра, 2024 12:11
7. У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.
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