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Як ухилянтам платити по
кредитах, якщо рахунок...

Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 10:56

  Примат написав:
  vladus17 написав:
  won написав:поарештовувати рахунки і пооб'являти в розшук

А ДВС конфісковувати щось (рухоме - нерухоме майно) буде якщо не сплачувати ці ,,штрафи,, ?

если, грубо, сумма больше 80 тыс грн

Скажіть будьласка, де вказано за цей поріг в 80тис грн?

якщо взяти чисто теоретично 17000*2(штраф+ виконавча) + 25500*2(другий штраф + виконавча) =85,000грн. якщо сплатити 6 тис а 79000 залишити боргу то можна уникнути конфіскації майна?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:34

  vladus17 написав:Скажіть будьласка, де вказано за цей поріг в 80тис грн?

Конфіскація житла – квартири або житлової площі, житлового будинку відбувається лише за борги, сума яких перевищує 20 розмірів мінімальної зарплати.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:42

Re: Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...

  Примат написав:20 розмірів мінімальної зарплати

Дякую!
8тис мінімалка х 20= тож виходить 160тис грн, а не 80тис грн.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 11:48

Исполнит. берёт все движ. и недвижимое имущество по арест. Пока не погасите, то не сможете квартиру продать, подарить и т.д. Машина - остановить полиция, посмотрит в базу и сразу штраф площадка.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 12:01

  vladus17 написав:
  Примат написав:20 розмірів мінімальної зарплати

Дякую!
8тис мінімалка х 20= тож виходить 160тис грн, а не 80тис грн.


Ты если хочешь знать точно и просишь уточнить, то проси ссылку на законодательство.А то обычным шрифтом тебя не устроило, а как дали курсивом так всё нормально ))) . Подозреваю что это взято из какой-то стать в СМИ.А зная наши СМИ перепроверять в первоисточниках надо всегда.Сколько в них уже чуши понаписывали и это только по новому закону.Поэтому посмотреть первоисточник никогда не помешает.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 12:11

  посетитель написав:
  vladus17 написав:
  Примат написав:20 розмірів мінімальної зарплати

Дякую!
8тис мінімалка х 20= тож виходить 160тис грн, а не 80тис грн.


Ты если хочешь знать точно и просишь уточнить, то проси ссылку на законодательство.А то обычным шрифтом тебя не устроило, а как дали курсивом так всё нормально ))) . Подозреваю что это взято из какой-то стать в СМИ.А зная наши СМИ перепроверять в первоисточниках надо всегда.Сколько в них уже чуши понаписывали и это только по новому закону.Поэтому посмотреть первоисточник никогда не помешает.

7. У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text
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