Скажіть будьласка, де вказано за цей поріг в 80тис грн?
якщо взяти чисто теоретично 17000*2(штраф+ виконавча) + 25500*2(другий штраф + виконавча) =85,000грн. якщо сплатити 6 тис а 79000 залишити боргу то можна уникнути конфіскації майна?
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Додано: Чет 16 тра, 2024 10:56
Скажіть будьласка, де вказано за цей поріг в 80тис грн?
якщо взяти чисто теоретично 17000*2(штраф+ виконавча) + 25500*2(другий штраф + виконавча) =85,000грн. якщо сплатити 6 тис а 79000 залишити боргу то можна уникнути конфіскації майна?
Додано: Чет 16 тра, 2024 11:34
Додано: Чет 16 тра, 2024 11:42
Re: Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...
Додано: Чет 16 тра, 2024 11:48
Исполнит. берёт все движ. и недвижимое имущество по арест. Пока не погасите, то не сможете квартиру продать, подарить и т.д. Машина - остановить полиция, посмотрит в базу и сразу штраф площадка.
Додано: Чет 16 тра, 2024 12:01
Ты если хочешь знать точно и просишь уточнить, то проси ссылку на законодательство.А то обычным шрифтом тебя не устроило, а как дали курсивом так всё нормально ))) . Подозреваю что это взято из какой-то стать в СМИ.А зная наши СМИ перепроверять в первоисточниках надо всегда.Сколько в них уже чуши понаписывали и это только по новому закону.Поэтому посмотреть первоисточник никогда не помешает.
Додано: Чет 16 тра, 2024 12:11
7. У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.
Додано: Чет 16 тра, 2024 13:48
Полстраны(от того процента что остался) на штрафплощадки поставят и на торги хрущи выставят?
Додано: Чет 16 тра, 2024 14:03
полстраны нет только если что то вкусненькое нароют. и будьте уверены вас найдёт решала и предложит свои услуги. Как ритуальные бюро мгновенно находят родственников умершего через 1 минуту после смерти и с радостью сообщают "рады вас видеть в нашем бюро ритуальных услуг"
Додано: Чет 16 тра, 2024 14:06
Re: Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...
Выставят через СЕТАМ, а остаток на карту переведут. Только если тачка дорогая, то 100 пудов до этого доводить хозяин не будет. Легче изначально штраф оплатить и потом бегом переоформить на бабушку. Или уже сейчас переоформлять, если знаете, что никуда не пойдёте после 18 числа.
Додано: Чет 16 тра, 2024 14:10
Re: Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...
2008год. Валютный кризис. Пол страны до 2008г. покупало в кредит машины. А потом площадки банков были забиты тачками. Много выставлялось на торги как через СЕТАМ, так и через сайты банков. На хорошие тачки было всегда много покупателей.
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