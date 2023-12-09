Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...

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Дякую! 8тис мінімалка х 20= тож виходить 160тис грн, а не 80тис грн.
Ты если хочешь знать точно и просишь уточнить, то проси ссылку на законодательство.А то обычным шрифтом тебя не устроило, а как дали курсивом так всё нормально ))) . Подозреваю что это взято из какой-то стать в СМИ.А зная наши СМИ перепроверять в первоисточниках надо всегда.Сколько в них уже чуши понаписывали и это только по новому закону.Поэтому посмотреть первоисточник никогда не помешает.
Дякую! 8тис мінімалка х 20= тож виходить 160тис грн, а не 80тис грн.
Ты если хочешь знать точно и просишь уточнить, то проси ссылку на законодательство.А то обычным шрифтом тебя не устроило, а как дали курсивом так всё нормально ))) . Подозреваю что это взято из какой-то стать в СМИ.А зная наши СМИ перепроверять в первоисточниках надо всегда.Сколько в них уже чуши понаписывали и это только по новому закону.Поэтому посмотреть первоисточник никогда не помешает.
7. У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.
Игорь Алексеевич написав:Исполнит. берёт все движ. и недвижимое имущество по арест. Пока не погасите, то не сможете квартиру продать, подарить и т.д. Машина - остановить полиция, посмотрит в базу и сразу штраф площадка.
Полстраны(от того процента что остался) на штрафплощадки поставят и на торги хрущи выставят?
Игорь Алексеевич написав:Исполнит. берёт все движ. и недвижимое имущество по арест. Пока не погасите, то не сможете квартиру продать, подарить и т.д. Машина - остановить полиция, посмотрит в базу и сразу штраф площадка.
Полстраны(от того процента что остался) на штрафплощадки поставят и на торги хрущи выставят?
полстраны нет только если что то вкусненькое нароют. и будьте уверены вас найдёт решала и предложит свои услуги. Как ритуальные бюро мгновенно находят родственников умершего через 1 минуту после смерти и с радостью сообщают "рады вас видеть в нашем бюро ритуальных услуг"
барабашов написав:Полстраны(от того процента что остался) на штрафплощадки поставят и на торги хрущи выставят?
Выставят через СЕТАМ, а остаток на карту переведут. Только если тачка дорогая, то 100 пудов до этого доводить хозяин не будет. Легче изначально штраф оплатить и потом бегом переоформить на бабушку. Или уже сейчас переоформлять, если знаете, что никуда не пойдёте после 18 числа.
vitaliiangel написав:полстраны нет только если что то вкусненькое нароют. и будьте уверены вас найдёт решала и предложит свои услуги. Как ритуальные бюро мгновенно находят родственников умершего через 1 минуту после смерти и с радостью сообщают "рады вас видеть в нашем бюро ритуальных услуг"
2008год. Валютный кризис. Пол страны до 2008г. покупало в кредит машины. А потом площадки банков были забиты тачками. Много выставлялось на торги как через СЕТАМ, так и через сайты банков. На хорошие тачки было всегда много покупателей.