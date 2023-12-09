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Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 тра, 2024 14:20
Игорь Алексеевич написав:
Много выставлялось на торги как через СЕТАМ, так и через сайты банков.
я только в январе 2008 купил новую тачку в салоне а в декабре уже видел такую же в 2р дешевле. Прямо на сайте привата был автобазар. Помню китайцы вообще ничего не стоили от 10 тыс грн можно было амулет гнилой взять. Правда это стартовые цены еще могли быть торги, но много кто потерял работу и поэтому вряд ли шоб было сильно больше.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:24
vitaliiangel написав:
я только в январе 2008 купил мновую тачку в салоне а в декабре уже видел такую же в 2р дешевле. Прямо на сайте привата был автобазар. Помню китайцы вообще ничего не стоили от 10 тыс грн можно было амулет гнилой взять. Правда это стартовые цены еще могли быть торги, но много кто потерял работу и поэтому вряд ли шоб было сильно больше.
На сайтах банков можно было уже покупать без торгов, но там был обычно один хлам. Через СЕТАМ были не плохие варианты и всегда было 3-5 участников в торгах. Но из этих 5-ти иногда спецом 3 подсадные утки, что бы сбивать цену у реальных покупателей.
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