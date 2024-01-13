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Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 тра, 2024 14:20
Игорь Алексеевич написав:
Много выставлялось на торги как через СЕТАМ, так и через сайты банков.
я только в январе 2008 купил новую тачку в салоне а в декабре уже видел такую же в 2р дешевле. Прямо на сайте привата был автобазар. Помню китайцы вообще ничего не стоили от 10 тыс грн можно было амулет гнилой взять. Правда это стартовые цены еще могли быть торги, но много кто потерял работу и поэтому вряд ли шоб было сильно больше.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:24
vitaliiangel написав:
я только в январе 2008 купил мновую тачку в салоне а в декабре уже видел такую же в 2р дешевле. Прямо на сайте привата был автобазар. Помню китайцы вообще ничего не стоили от 10 тыс грн можно было амулет гнилой взять. Правда это стартовые цены еще могли быть торги, но много кто потерял работу и поэтому вряд ли шоб было сильно больше.
На сайтах банков можно было уже покупать без торгов, но там был обычно один хлам. Через СЕТАМ были не плохие варианты и всегда было 3-5 участников в торгах. Но из этих 5-ти иногда спецом 3 подсадные утки, что бы сбивать цену у реальных покупателей.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 16 тра, 2024 22:01
Игорь Алексеевич написав:
Исполнит. берёт все движ. и недвижимое имущество по арест. Пока не погасите, то не сможете квартиру продать, подарить и т.д. Машина - остановить полиция, посмотрит в базу и сразу штраф площадка.
Машины, имущество, банковские счета.. +- понятно.
А что насчет банковской ячейки? Если человек додумался сейчас там свое добро спрятать - могут ли его там найти (де-юре и де-факто!) - и как? И что будет с должником по всяким там штрафам и имуществом в арендованной ячейке?
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fKonstantin
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Додано: Чет 16 тра, 2024 22:02
fKonstantin написав: Игорь Алексеевич написав:
Исполнит. берёт все движ. и недвижимое имущество по арест. Пока не погасите, то не сможете квартиру продать, подарить и т.д. Машина - остановить полиция, посмотрит в базу и сразу штраф площадка.
Машины, имущество, банковские счета.. +- понятно.
А что насчет банковской ячейки? Если человек додумался сейчас там свое добро спрятать - могут ли его там найти (де-юре и де-факто!) - и как? И что будет с должником по всяким там штрафам и имуществом в арендованной ячейке?
Нічого.
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Faceless
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Додано: Чет 16 тра, 2024 22:04
Укрсиб не позволяет платить за кредитку, если на ее счет наложен арест - получается если не можешь снять арест, растет просрочка.
Все остальные банки позволяют гасить либо по номеру самой карты, либо через транзитный счет.
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Buster
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 00:19
Модератор написав:
Які ще варіанти можемо побачити у майбутньому у відношеннях держава/банки/"ухилянт"?
аутодафе
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flysoulfly
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