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Finance.ua: Штрафи для ухилянтів до 25 500 грн: коли,...
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Додано: Чет 16 тра, 2024 22:11
Пропонуємо до обговорення:
Про посилення відповідальності за мобілізацію, збільшені штрафи, «заочні рішення» та адміністративне затримання на три доби
Вчора, 9 травня 2024 року, Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №10379 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення».
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Додано: Чет 16 тра, 2024 22:21
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