Finance.ua: Скільки сучасна дівчина витрачає на догляд...

Марія працює косметологом та закінчує медичний університет. Говорить, найбільше витрачає на догляд за волоссям: кератин — близько 3 тис. грн (але це на декілька місяців), маски, шампуні, кондиціонери — близько 3500 грн (на три місяці).
«Догляд за обличчям: гелі для вмивання, тоніки, креми тощо 3-4 тис. грн, але їх вистачає на довго; інʼєкційні процедури: ботокс, біоревіталізація (раз на 4 місяці) — 8 тис. грн. Манікюр та педикюр — 2 тис. грн на місяць. Щомісяця абонемент в зал — 1900 грн. Одяг купую не часто, раз на 1-1,5 місяця, близько 2500-3000 грн в літній період», — розповіла Марія.
Щодо харчування: «Якщо живу не в батьків, то намагаюсь харчуватись правильно. На продукти витрачаю близько 2 тис. грн на місяць».
Як наслідок, на місяць виходить близько 9 тис. грн. І це без урахування одягу та харчування.
Дикувато...
Всього 2тис на їжу.
Це в основному крупи, чи аж так тата-маму об`їдає?
А от на ботокс у 20+(!?) -- гроші знайшлись...
А ламінат для вій не треба???
І на манікюр...
манікю́р
-у, ч.
Чищення та полірування нігтів на руках.
|| Відполіровані, зазвичай вкриті лаком нігті.
А як вони стають аж такі брудні, що треба “чистити і полірувати”. Цікаво...