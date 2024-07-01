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Ukrainian Credit Conference

Ukrainian Credit Conference
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 17:46

Ukrainian Credit Conference

🔥 Ukrainian Credit Conference 2024 вже в червні! Цього року на конференції буде обговорюватися широкий спектр тем, серед яких - останні тренди на ринку кредитування, стратегії управління бізнесом та нові можливості у сфері оподаткування.

Чому варто взяти участь?
Бо це можливість отримати знання, які допоможуть в успішному веденні бізнесу у сфері кредитних послуг. Також ви можете розширити свої зв'язки, знайти нових партнерів та провести час серед однодумців.

Долучайтеся до Ukrainian Credit Conference 2024, яка відбудеться 28 червня в UNIT.City, Київ, та забронюйте квитки за ЗНИЖКОЮ -25% до 10 червня! Встигніть забронювати квитки, бо потім ціна зросте!

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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 10:26

Шановні форумчани! 🖐

Вже 28 червня в Києві відбудеться Ukrainian Credit Conference 2024, яка об'єднає провідних фахівців кредитного сектора України.

Поговоримо на теми, що хвилюють кожного представника ринку:
◾️ Сучасний стан кредитного ринку: обсяги кредитування, частку непрацюючих кредитів.
◾️ Роль держави у відновленні кредитування: що потрібно для успішного запуску кредитного важеля?
◾️ Модернізація програми 5-7-9: як зміни впливають на бізнес та банки?
◾️ Захист прав споживачів і кредиторів: як досягти балансу?
◾️ Залучення нових клієнтів: де шукати і скільки це коштує?

EARLY BIRD TICKETS: 6 000 гривень тільки до 10 червня.

Встигніть забронювати, поки ціна не зросла

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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 10:43

Вітання, форумчани!

Якщо Ви зацікавлені в темі кредитування бізнесу в умовах війни та хочете зрозуміти, як адаптуватися до сучасних змін, тоді запрошуємо на дискусію про кредитування бізнесу під час війни, яка буде на Ukrainian Credit Conference 2024.

Ми поговоримо про:

готовність українських банків підтримувати бізнес у цей критичний час
подальші кроки, які планує регулятор та чи буде ставка знижуватися швидше або повільніше
проєкти, які банки готові фінансувати в першу чергу та чи будуть пом'якшуватися кредитні стандарти
можливість надавати кредити на довгострокові періоди: 3, 5, 10 років
управління кредитними ризиками в умовах нестабільності

Для обговорення цих питань ми запросили провідних експертів галузі:

Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.
Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань малого і середнього бізнесу.
Анастасія Воронова, керівниця з юридичних і регуляторних питань у проєкті USAID Інвестиції для стійкості бізнесу.

Приєднуйтесь до нас 28 червня в UNIT.City.

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Квитки на сайті
або за тел.: (093) 924 37 75.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 09:31

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