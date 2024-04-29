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Інтеграція українських біженців
у німецький ринок праці...

Інтеграція українських біженців у німецький ринок праці...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 17:09

Інтеграція українських біженців у німецький ринок праці...

Пропонуємо до обговорення:
Лише через 10 років інтеграції середній рівень зайнятості серед українських біженців у Німеччині сягне 55%. Повільне працевлаштування зумовлене високою часткою матерів-одиначок, а також порівняно поганий стан здоров’я.

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Інтеграція українських біженців у німецький ринок праці займе не один рік — дослідження
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 17:09

Какой рынок труда? А как же домой?
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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