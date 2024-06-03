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Станція «Академік
Вернадський»

Станція «Академік Вернадський»
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У цьому форумі обговорюються всі питання, пов'язані з бюджетом: бюджетна система, бюджетний кодекс, державний бюджет, державний борг, місцеві бюджети, місячна звітність, фінансові органи
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 19:14

Станція «Академік Вернадський»

budivelnik
прийдут и пойдут на пингвинов---
На станцію «Академік Вернадський» із держбюджету виділяли:
у 2011 році - 20,8 млн гривень (витратили 20,9 млн);
у 2012 році - 21,3 млн гривень (витратили 21,2 млн);
у 2013 році - 24,6 млн гривень (витратили 24,5 млн);
у 2014 році - 23,9 млн гривень (усі використали);
у 2015 році - 42,5 млн гривень (витратили 46,6 млн);
у 2016 році - 49 млн гривень (витратили 54,4 млн);
у 2017 році - 59 млн гривень (усі використали);
у 2018 році - 110,1 млн гривень (використали 100,1 млн);
у 2019 році - 60,3 млн гривень (витратили 60,2 млн);
у 2020 році - 144,1 млн гривень (витратили 144 млн) — у НАНЦ зазначили, що цього року розпочалася модернізація станції «Академік Вернадський»;
у 2021 році - 128,5 млн гривень (витратили 372,5 млн) — у тому році виділяли кошти на купівлю криголаму «Ноосфера»;
у 2022 році - 284 млн гривень (витратили 283,2 млн);
у 2023 році - 591,9 млн гривень (витратили 590,3 млн).
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 19:50

  konstantin kirovograd написав:budivelnik
прийдут и пойдут на пингвинов---
На станцію «Академік Вернадський» із держбюджету виділяли:
у 2011 році - 20,8 млн гривень (витратили 20,9 млн);
у 2012 році - 21,3 млн гривень (витратили 21,2 млн);
у 2013 році - 24,6 млн гривень (витратили 24,5 млн);
у 2014 році - 23,9 млн гривень (усі використали);
у 2015 році - 42,5 млн гривень (витратили 46,6 млн);
у 2016 році - 49 млн гривень (витратили 54,4 млн);
у 2017 році - 59 млн гривень (усі використали);
у 2018 році - 110,1 млн гривень (використали 100,1 млн);
у 2019 році - 60,3 млн гривень (витратили 60,2 млн);
у 2020 році - 144,1 млн гривень (витратили 144 млн) — у НАНЦ зазначили, що цього року розпочалася модернізація станції «Академік Вернадський»;
у 2021 році - 128,5 млн гривень (витратили 372,5 млн) — у тому році виділяли кошти на купівлю криголаму «Ноосфера»;
у 2022 році - 284 млн гривень (витратили 283,2 млн);
у 2023 році - 591,9 млн гривень (витратили 590,3 млн).

пінгвіни понад усе
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 19:54

  konstantin kirovograd написав:budivelnik
прийдут и пойдут на пингвинов---

Це взагалі нічого, зважаючи на важливість проекту для майбутнього і те, що ці гроші "на дрони" все одно витратити не можна. 0.15% від одного траншу на 7.9, і це на рік?
Хоча сподіваюся то просто сарказм, ок
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 21:08

zerocool это то что всплыло просто-а сколько таких проектов пингвинных. И тебе умному ничего не говорят цыфры по годам. Что там можно за полтора миллиона в день делать,что.Когда к примеру тратили в десять раз меньше да ещё и ледоколы покупали за эти деньги. Просто воруют как в последний раз(это кстати не я сказал)
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 22:51

  konstantin kirovograd написав:budivelnik
прийдут и пойдут на пингвинов---
На станцію «Академік Вернадський» із держбюджету виділяли:
у 2011 році - 20,8 млн гривень (витратили 20,9 млн);
у 2012 році - 21,3 млн гривень (витратили 21,2 млн);
у 2013 році - 24,6 млн гривень (витратили 24,5 млн);
у 2014 році - 23,9 млн гривень (усі використали);
у 2015 році - 42,5 млн гривень (витратили 46,6 млн);
у 2016 році - 49 млн гривень (витратили 54,4 млн);
у 2017 році - 59 млн гривень (усі використали);
у 2018 році - 110,1 млн гривень (використали 100,1 млн);
у 2019 році - 60,3 млн гривень (витратили 60,2 млн);
у 2020 році - 144,1 млн гривень (витратили 144 млн) — у НАНЦ зазначили, що цього року розпочалася модернізація станції «Академік Вернадський»;
у 2021 році - 128,5 млн гривень (витратили 372,5 млн) — у тому році виділяли кошти на купівлю криголаму «Ноосфера»;
у 2022 році - 284 млн гривень (витратили 283,2 млн);
у 2023 році - 591,9 млн гривень (витратили 590,3 млн).

Аж 15 млн $ на рік. При тому, що місце досліджень знаходиться на протилежному кінці світу.
Нічого собі які великі гроші на науку.
Але ж всім хто це обговорює хочеться так щоб і рибку з'їсти і ноги не замочити. І щоб багато заробляти але не дуже працювати - теж хочеться. І щоб кожного вечора по пивку із снеками теж хочеться. Одним словом, пиз...ти - не мішки носити. (с)
І ви ще це на форум приносите. Для чого?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 22:51

  konstantin kirovograd написав:zerocool это то что всплыло просто-а сколько таких проектов пингвинных. И тебе умному ничего не говорят цыфры по годам. Что там можно за полтора миллиона в день делать,что.Когда к примеру тратили в десять раз меньше да ещё и ледоколы покупали за эти деньги. Просто воруют как в последний раз(это кстати не я сказал)

Ну зрозуміло

https://babel.ua/news/107520-stanciyu-v ... nformataka

https://behindthenews.ua/manipuliatsiyi ... ntsiv-788/

https://www.facebook.com/AntarcticCente ... cjh5mJjexl
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 23:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Realist написав:
  konstantin kirovograd написав:budivelnik
прийдут и пойдут на пингвинов---
На станцію «Академік Вернадський» із держбюджету виділяли:
у 2011 році - 20,8 млн гривень (витратили 20,9 млн);
у 2012 році - 21,3 млн гривень (витратили 21,2 млн);
у 2013 році - 24,6 млн гривень (витратили 24,5 млн);
у 2014 році - 23,9 млн гривень (усі використали);
у 2015 році - 42,5 млн гривень (витратили 46,6 млн);
у 2016 році - 49 млн гривень (витратили 54,4 млн);
у 2017 році - 59 млн гривень (усі використали);
у 2018 році - 110,1 млн гривень (використали 100,1 млн);
у 2019 році - 60,3 млн гривень (витратили 60,2 млн);
у 2020 році - 144,1 млн гривень (витратили 144 млн) — у НАНЦ зазначили, що цього року розпочалася модернізація станції «Академік Вернадський»;
у 2021 році - 128,5 млн гривень (витратили 372,5 млн) — у тому році виділяли кошти на купівлю криголаму «Ноосфера»;
у 2022 році - 284 млн гривень (витратили 283,2 млн);
у 2023 році - 591,9 млн гривень (витратили 590,3 млн).

Аж 15 млн $ на рік. При тому, що місце досліджень знаходиться на протилежному кінці світу.
Нічого собі які великі гроші на науку.
Але ж всім хто це обговорює хочеться так щоб і рибку з'їсти і ноги не замочити. І щоб багато заробляти але не дуже працювати - теж хочеться. І щоб кожного вечора по пивку із снеками теж хочеться. Одним словом, пиз...ти - не мішки носити. (с)
І ви ще це на форум приносите. Для чого?
Реалист, а ответьте на простой вопрос - зачем Украине эти исследования? Забыли за расходы. Простой вопрос - зачем?
5396669
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 23:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

zerocool написав:
  konstantin kirovograd написав:zerocoolэто то что всплыло просто-а сколько таких проектов пингвинных. И тебе умному ничего не говорят цыфры по годам. Что там можно за полтора миллиона в день делать,что.Когда к примеру тратили в десять раз меньше да ещё и ледоколы покупали за эти деньги. Просто воруют как в последний раз(это кстати не я сказал)

Ну зрозуміло

https://babel.ua/news/107520-stanciyu-v ... nformataka

https://behindthenews.ua/manipuliatsiyi ... ntsiv-788/

https://www.facebook.com/AntarcticCente ... cjh5mJjexl
Прочитал пояснение полярников… бла бла бла
Супер важно… выяснили что температура изменилась на 3 градуса ….

У всех проектов должны быть KPI! Измеримые!
Тут их нет! Просто проедание (и скорее всего воровство) бюджета!
5396669
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 08:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  5396669 написав:Реалист, а ответьте на простой вопрос - зачем Украине эти исследования? Забыли за расходы. Простой вопрос - зачем?

Щоб коли поділять корисні копалини Антарктиди, то і нам шматок дістався.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 11:09

Если вспомнить вообще как эта станция оказалась у нас -- то она за ненадобностью для англичан была подарена Украине-они ещё и обьяву давали -кто из стран хочет забрать её.Решили нам подарить так она им нафиг не нужна была.
Вот выдержка с сайта КПИ------------Численность украинской экспедиции обычно не превышает 15 человек, в основном ученых. Тон задают геофизики и метеорологи - станция ориентирована прежде всего на изучение климата.

Чем яснее погода, тем больше работы. Раз в неделю - связь с Киевом. Священный день у украинских полярников является пятница - генеральная уборка, сауна, ужин с вином. Обязательно в вечернем костюме. Погожие летние дни (в Украине в это время празднуют Рождество) - покорение ледовых гор близ станции.

:lol: полмиллиарда на 15 человек в год для сауны с вином :lol:
konstantin kirovograd
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