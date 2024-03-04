Близько 1,5 мільйона військовозобов'язаних українців оновили свої дані через ТЦК, ЦНАП або застосунок Резерв+. Про це повідомили у Міноборони.
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Близько 1,5 млн військовозобов'язаних уже оновили свої дані - Міноборони
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Додано: Пон 03 чер, 2024 16:36
Близько 1,5 млн військовозобов'язаних уже оновили свої...
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Близько 1,5 млн військовозобов'язаних уже оновили свої дані - Міноборони
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:36
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Чи вважаєте Ви мобільний застосунок Резерв+ надійним джерелом обліку, оскільки на початковій стадії реєстрації громадян з ним виникали чималі складнощі?
Додано: Вів 04 чер, 2024 08:23
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